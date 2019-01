Sommige mensen haten het om hun eigen was te plooien. Een Amerikaans bedrijf heeft daar nu iets op gevonden. Ze hebben een robot ontworpen dat de was voor jou plooit: de FoldiMate. Het product wordt pas gelanceerd na de CES-beurs in Las Vegas, de grootste technologiebeurs ter wereld. VTM NIEUWS-techjournalist Kenneth Dée kon hem toch al eens uitproberen.