Deze Joe-dj krijgt rol in Familie

Joe-dj Elke Van Mello duikt vanaf vanavond op in Familie. Elke zal een korte gastrol vertolken als Inge, een date van Lars De Wulf (Kürt Rogiers) en een jeugdvriendin van Marie Devlieger (Lien Van de Kelder).

In de aflevering van deze avond maakt Inge haar intrede in de verhaallijn en staat ze oog in oog met Marie. Vanaf morgen krijgt de kijker haar effectief aan het werk te zien.

Elke Van Mello zet met haar personage meteen een mysterieuze verhaallijn in gang. Inge kent namelijk enkele geheimen van Marie die Lars maar al te graag te weten wil komen.