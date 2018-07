Deze festivals zenden het WK voetbal uit

Geen nood voor wie een drukke festivalzomer voor de boeg heeft, maar graag ook het WK voetbal wil volgen. Verschillende Belgische festivals bedienen je de komende weken op je wenken en plaatsten speciaal voor het WK een groot scherm op het festivalterrein.

Op vrijdag 6 juli (Uruguay tegen Frankrijk om 16 uur en Brazilië tegen België om 20 uur) en zaterdag 7 juli (nog te bepalen ploegen om 16 uur en Rusland tegen Kroatië om 20 uur) worden de halve finales van het WK voetbal gespeeld.

Op dinsdag 10 en woensdag 11 juli spelen de doorgestoten ploegen telkens om 20 uur de halve finales. Op zaterdag 14 juli wordt vervolgens om 16 uur de wedstrijd voor de derde plaats gespeeld en op zondag 15 juli, om 17 uur, staat de finale van het WK voetbal 2018 gepland.

Wil je van die laatste WK-matchen niets missen? Geen paniek, want op deze festivals kan je met een gerust hart op groot scherm voor je favoriete ploegen supporteren:

Rock Werchter: 5-8 juli

Rock Werchter kleurt vrijdag zwart, geel en rood, want het festival zal de kwartfinale van België tegen Brazilië op 6 juli uitzenden. Dat gebeurt op grote schermen aan de Slope. De concerten van Todiefor en Faces On TV worden daardoor uitgesteld naar zaterdag 7 juli. De optredens op de Main Stage, in The Barn en in KluB C gaan gewoon door zoals gepland.

Op het moment dat de Rode Duivels vrijdag in de kwartfinale tegen Brazilië spelen, vinden de optredens van Snow Patrol (19.15 uur), Ben Howard (20.15 uur), Franz Ferdinand (21.15 uur) en London Grammar (21.15 uur) plaats.

Cactusfestival: 13-15 juli

Ook op het Cactusfestival in Brugge kan je het WK live volgen. Er wordt een WK-site voorzien die een uur voor de match opent en een uur erna sluit. Naast een groot scherm wordt op de site ook een speciale WK-bar geïnstalleerd. Het scherm en de bar vind je achter de MMM-markt op het Bargeplein. Je kan er naar de kleine en grote finale gaan kijken op 14 en op 15 juli.

Dour Festival: 11-15 juli

Op Dour kan je op 11, 14 en 15 juli terecht naast de bar voor speciale bieren om respectievelijk de laatste halve finale, de wedstrijd voor de derdep laats en de finale van het WK op groot scherm te bekijken.

We Are Electric: 6-8 juli

Ook onze noorderburen staan aan onze kant tijdens dit WK. Op We Are Electric (tussen Eindhoven en Tilburg) wordt een groot scherm geplaatst om naar de vier kwartfinales te kijken. Het gaat daarbij onder meer over de match van de Rode Duivels op 6 juli.