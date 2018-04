Deze BV's openen straks restaurant

Vier bekende duo’s openen straks een restaurant in Vlaanderen. En dat doen ze voor het gloednieuwe VTM-programma ‘2 Sterren Restaurant’. Ook jij kan er straks gaan eten, al zal je er snel moeten bijzijn.

Het concept is simpel: de duo’s moeten op korte tijd een restaurant uit de grond stampen. Zo moet alles kloppen: het concept, de inrichting, het team waarmee ze aan de slag gaan, en natuurlijk het menu. Daarna nemen de vier duo’s het per twee tegen elkaar op. De winnaar van elke battle gaat door naar de finale en die zal beslissen over de eindwinnnaar.

Meet the duo’s

Zo zullen Roel Vanderstukken en Kürt Rogiers binnenkort de deuren openen in Leuven. De twee acteurs zijn zot van eten en staan dus te popelen om erin te vliegen. Zij willen een nieuwe toets geven aan gerechten die we allemaal kennen, om zo de mensen te verrassen.

Gent wordt het culinair toneel voor Marie Verhulst en Andy Peelman. De twee leerden elkaar kennen op de set van VTM-programma Boxing Stars. In hun restaurant zal enkel pescotarisch eten te vinden zijn: vis staat dus wel op het menu, maar vlees wordt geband.

Bij oudgedienden Jacques Vermeire en Herman Verbruggen moet het gezelligheid troef worden in hun restaurant in Mechelen. Ze zullen je “de gezelligste versies van Vlaamse klassiekers, met een touch of Herman en een glas Jacques”, zeggen ze zelf.

Bieke Ilegems en Erik Goossens zijn het enige koppel dat deelneemt, en dat kan wel eens een voordeel zijn. Wereldkeuken is wat je bij hen mag verwachten in Brugge.

Zelf eten

Alles vindt plaats onder het goedkeurend oog van sterrenchef Sergio Herman. De duo’s die de finale halen, zullen hun deuren twee dagen openen voor het publiek, de twee finalisten blijven nog drie dagen langer open. Reserveren kan vanaf vandaag op vtm.be. Het programma zelf zal dit voorjaar te zien zijn.

