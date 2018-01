Deze bv's gaan op de vuist in 'Boxing Stars'

Binnenkort geven enkele bekende Vlamingen elkaar opnieuw een stevige rechtse of uppercut in het VTM-programma ‘Boxing Stars’. Eerder werd al bekend gemaakt dat zangeres Laura Tesoro, haar collega Natalia en VTM NIEUWS-terreurexpert Faroek Özgünes hun bokshandschoenen aantrekken, maar nu zijn ook andere namen bekendgemaakt.

Zes bekende Vlamingen namen het vorig jaar tegen elkaar op bij de lancering van de zender CAZ. Dit voorjaar komt ‘Boxing Stars’ terug. Niet met één aflevering, maar meteen met een heel seizoen en dit keer op VTM.

Bekende mannen zullen het opnemen tegen andere mannen en vrouwen tegen vrouwen. Dit is de voorlopige lijst van bekende Vlamingen die het tegen elkaar zullen opnemen. Andere namen worden binnenkort bekend gemaakt.

Erik Goossens

Goossens is een acteur en man van presentatrice Bieke Ilegems. Of hij ook kan boksen, komen we binnenkort te weten.

Bieke Ilegems

Presentatrice Bieke Ilegems zal het niet moeten opnemen tegen haar man, Erik Goossens, maar we zijn vooral benieuwd of ze ook haar mannetje kan staan in de ring.

Kamal Kharmah

We weten dat Kamal Kharmah goede moppen kan maken, maar of hij ook goede rechtse kan uitdelen, valt nog af te wachten.

Oscar Willems

De acteur heeft zich in drie maanden tijd moeten omvormen tot een spierbundel voor zijn rol in de VTM-serie Spitsbroers, waarin hij Dennis Moerman speelde. Heeft hij ook genoeg spieren om zijn tegenstander te verslaan?

Marie Verhulst

Vorig jaar kroop haar broer Viktor Verhulst in de ring, maar verloor tegen VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx. Doet zijn zus Marie het beter? En wat zal vader Gert Verhulst daarvan vinden?

Stefanie Deroover

Haar man, tv-kok Jeroen Meus, deelt geregeld een stevige patat uit in zijn keuken. Maar hoe reageert hij als zijn vrouw meppen krijgt in de ring?

Bill Barberis

'Thuis'-acteur Bill Barberis verloor in de vorige editie van 'Boxing Stars' tegen Guga Baul. Hij zint dan ook op wraak. Hij is na de vorige editie blijven boksen en is klaar voor revanche.

Andere namen

Laura Tesoro, Natalia en VTM NIEUWS-terreurexpert Faroek Özgünes waren eerder al bekend gemaakt. Kan Faroek ook in de ring het onrecht bestrijden? Van Natalia weten we dat ze een goed afgetraind lichaam heeft, maar zijn haar vuisten dat ook? Laura Tesoro mag dan wel een klein meisje zijn, maar ze bewees al dat ze veel pit heeft.

De exacte datum voor de eerste aflevering van ‘Boxing Stars’ op VTM wordt later bekendgemaakt.