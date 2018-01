Deze app werkt énkel als batterij onder 5% zakt

Het klinkt heel gek, maar het concept van de app slaat aan in de VS. Wanneer de smartphonebatterij onder de pijnlijke grens van 5% zakt, kan je de app pas gebruiken. De formule, bedacht en ontworpen in Gent, trekt de aandacht in de toplijsten van de Apple Store.

Maar wat kan je nu met de app eens de batterij leegloopt? De applicatie 'Die With Me' (iOS, Android) geeft toegang tot een chatroom met willekeurige gebruikers van over de hele wereld met de enige gelijkenis dat ieders batterij z'n beste tijd heeft gehad.

De app werd ontwikkeld door Gentenaar Dries Depoorter. "Nu kunnen mensen grappige lege-batterij-gesprekken voeren met elkaar", legt hij uit. Het is niet de meest functionele toepassing uit de Apple Store erkent Depoorter zelf ook. "Maar de app is dan ook eerder een artistiek project. Ik ben eigenlijk een kunstenaar met een focus op technologie."

'Die With Me' staat intussen al op de eerste plek in de Entertainment-lijst van Apple.