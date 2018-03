Deze app schendt privacy niet, of toch?

Er is een nieuwe sociaal medium: Vero. Vero profileert zich als de nieuwe Facebook én Instagram, maar belooft dat het geen reclame gaat tonen. Dat klinkt goed voor veel jongeren, maar er zit ook een verborgen kant achter deze internethype.

Vero bestaat al sinds 2015 maar is sinds enkele dagen een van de meest gedownloade apps wereldwijd. Meer dan een half miljoen nieuwe gebruikers erbij op 24 uur tijd. Vero is een combinatie van Twitter, Instagram en Facebook, maar is enkel mobiel beschikbaar en je kan geen lange teksten posten. Bij elke inhoud moet een foto, een artikel of een video geplaatst worden.

Vero is er naar eigen zeggen een sociaal netwerk zonder reclame. Het zet heel hard in op privacy, iets waar Facebook vaker mee in opspraak komt. Andere gebruikers kunnen jouw content niet downloaden, maar de algemene voorwaarden van het medium zijn minder mooi. Daarin staat de eigenaars van Vero al je content, waaronder je naam en telefoonnummer, mogen gebruiken en doorspelen aan externen.

Daarnaast is het op dit moment nog bijna onmogelijk om de app te verwijderen: je moet een mail sturen naar de makers, waarna je van Vero een standaardmail krijgt dat je aanvraag in behandeling is.