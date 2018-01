Deze achtbaan verdwijnt uit Plopsaland

Wie nog graag een ritje wil maken op de attractie ‘De Vleermuis’ in Plopsaland De Panne is eraan voor de moeite. De attractie is verkocht aan een niet-Europees pretpark. De capaciteit was te klein geworden voor de meer dan één miljoen mensen die Plopsaland jaarlijks bezoeken. In de plaats komt een groene picknickplek. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De attractie staat al sinds de opening in 2000 in het park. “Ze is te klein geworden voor ons park”, zegt CEO Steve Van den Kerkhof. “In de beginperiode hadden we een half miljoen bezoekers, vandaag zijn er dat 1.250.000. Er waren altijd lange wachtrijen, een bewijs van het succes, maar ook van het feit dat de attractie te klein was geworden voor het park. Dat we ze nu hebben verkocht, geeft me een vreemd gevoel. Ik word oud.”

‘De Vleermuis’ had een maximale hoogte van elf meter, een ritje duurde 40 seconden en de maximale snelheid bedroeg 30 kilometer per uur. Het bijzondere was dat er twee lussen van 170 meter waren. Je kon met twee gondels tegen elkaar racen.

”De nieuwe eigenaar wil liever niet genoemd worden en ook over de verkoopprijs kan ik niet uitweiden. Het is een pretpark buiten Europa en we zijn bijzonder tevreden met de prijs die we ontvingen”, klinkt het bij Plopsa.

Foto: Plopsa