Deze 5 boeren gaan op zoek naar vrouw

Na een lange pauze keert 'Boer zkt. Vrouw' dit najaar terug naar de Vlaamse huiskamers. In deze editie gaan Vlaamse boeren in de hele wereld op zoek naar een nieuwe liefde. Ondanks hun passie voor de stiel in het buitenland, ligt hun hart toch nog voor een stuk in Vlaanderen. Ze zoeken dan ook alle vijf een leuke Vlaamse vrouw om hun geluk mee te delen.

Op zondag 25 maart en zondag 2 april 2018, maakt Vlaanderen kennis met vijf boeren in een dubbele startaflevering van ‘Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond’. In de eerste aflevering leert de kijker drie boeren kennen, op de andere twee is het nog even wachten tot zondag 2 april.

Meteen na de uitzendingen kunnen vrouwen die gecharmeerd werden en wiens hart misschien al iets sneller slaat, een originele brief schrijven naar ‘hun’ boer. Op de boeren in levende lijve is het dus nog heel even wachten, maar we stellen hen graag al kort voor.

Bjorn (28) , honingwijnboer in Canada

Toen hij zeven was, emigreerde Bjorn met zijn ouders, broer en zusje vanuit Grobbendonk naar Canada. Zijn idealistische vader en moeder slaagden erin hun droom waar te maken om volledig zelfvoorzienend te leven en stampten er het allereerste commerciële honingwijnbedrijf uit de grond.

Omdat de Canadese bodem niet geschikt is voor het telen van druiven, brouwen ze wijn op basis van honing, bessen en bloemen. Bjorn is ondertussen chief winemaker. Hij voelt zich na 20 jaar helemaal thuis in Canada maar toch wil hij het liefst een Vlaamse vrouw om samen een toekomst mee op te bouwen. Liefst een nuchtere dame die even zot is als hij op natuur en avontuur, graag veel tijd buiten doorbrengt en geniet van de basic things in life.

Jan (29), cowboy in Australië

Jans motto is “Do more of what makes you happy”. Acht jaar geleden trok hij dan ook als backpacker naar Australië en werd er compleet verliefd op het gigantische land met zijn prachtige natuur, laid-back atmosfeer en hartelijke bevolking. Zijn grote jongensdroom om boer te worden, krijgt er ondertussen meer en meer vorm want hij werkt nu als cowboy voor andere landbouwers.

Jan heeft alle stappen ondernomen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen en er een eigen boerderij uit de grond te kunnen stampen. Hij zou het prachtig vinden om dit samen met een pittig meisje van hier te doen. Zijn ideale vrouw is ondernemend, houdt van honden en is zeer sociaal. Iemand die van het buitenleven en goede gesprekken geniet, en een plantrekker is.

Jeroen (27), melkveeboer in Duitsland

De ouders van Jeroen beslisten bijna twintig jaar geleden om hun melkveebedrijf in Eeklo in te ruilen voor een indrukwekkend grote boerderij met 1.200 koeien in Duitsland. Het werd een professioneel succesverhaal waarin de kinderen ondertussen een grote rol spelen. Zus Eline houdt zich vooral bezig met de melkkoeien terwijl Jeroen helemaal opgaat in het bewerken van de akkers en het onderhouden van de landbouwmachines. Hij doet zijn job vol passie maar na de scheiding van zijn immer werkende ouders heeft hij ingezien dat het leven meer moet zijn dan werken alleen.

Hij droomt van een levenslustige Vlaamse vrouw die samen met hem alles uit het leven wil halen. Een verzorgde dame die begrip kan opbrengen voor zijn werk, maar hem er ook van weerhoudt om zich te pletter te werken. Voor Jeroen hoeft het allemaal geen rock ’n roll te zijn. Hij droomt van een huisje-boompje-beestje-kindje verhaal. De grond voor hun liefdesnestje ligt al klaar om bebouwd te worden.

Manu (53), olijfboer in Zuid-Afrika

Manu verhuisde 33 jaar geleden met zijn vader naar Zuid-Afrika, had er jarenlang een carrière als profvoetballer en zette er een eigen succesvol bouwbedrijf op poten. Aan de kust van Kaapstad bouwde hij een prachtige villa voor zichzelf en zijn vrouw Jennifer. Toen zijn echtgenote vier jaar geleden overleed, voelde Manu de drang om de stress en drukte van de grootstad te ontvluchten. Hij kocht heel impulsief een grote olijfboomgaard en wist meteen dat dit zijn nieuwe passie zou worden. Het duurde enkele jaren voor Manu het verlies van zijn vrouw een plaats kon geven maar nu wil hij heel graag samen met een nieuwe partner verder van het leven genieten.

Manu is een fervente levensgenieter die het fijn vindt om voor een vrouw te zorgen. Hij heeft alles wat hij wil, maar iemand om met hem te genieten van de schoonheid van het leven, ontbreekt nog. Hij hoopt een goedlachse, vrolijke vrouw te ontmoeten die veel plezier heeft in het leven, iemand om samen mee te klinken op het einde van de dag.

Jitse (22), zorgboer in Noorwegen

Jitse woont al iets meer dan de helft van zijn leven op het meest zuidelijke punt van Noorwegen. Hij kiest er heel bewust voor om niet opgeslorpt te worden door de rush van de Westerse samenleving en is volop bezig met de opstart van een therapeutische zorgboerderij. Daar wil hij mensen met een burn-out en andere stress symptomen op adem laten komen op het ritme van de Noorse natuur met zijn dik besneeuwde winters en eindeloze zomerdagen.

Hij droomt van een Vlaams meisje dat net zoals hij luxe en sociale media aan de kant schuift voor de essentie van het leven. Hij heeft veel en brede interesses, en hoopt iemand te vinden die dat ook heeft. Een ‘stadsmeisje’ zoekt Jitse niet, wel iemand die van rust en ruimte houdt.