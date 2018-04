Deze 42 gaan door bij Belgium's Got Talent

Na zeven auditieafleveringen is het zover: de 42 talenten die in de studioshows van Belgium’s Got Talent zullen schitteren, zijn bekend.

Juryleden An Lemmens, Niels Destadsbader, Stan Van Samang en Dan Karaty zagen de voorbije weken talloze kandidaten hun kans wagen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Vandaag deelden ze de laatste ‘ja’s’ uit.

Nadien evalueerde de jury alle acts die hen wisten te bekoren nog een laatste keer om vervolgens hun ultieme selectie te maken. De 42 talenten die werden uitgekozen zullen zich vanaf volgende week opnieuw smijten in de studioshows met een gloednieuwe act.

Zes shows

In de eerste zes shows betreden telkens zeven talenten het podium. Slechts twee van hen kunnen doorstoten naar de spannende live finale op vrijdag 25 mei.

1finalist door jury, 1 door kijkers

Eén finalist wordt meteen aangeduid door de jury, de andere bepaalt de kijker thuis. Zij kunnen aan het einde van elke show stemmen op hun favoriete act via een sms naar 6677 of gratis via de VTM-app.

Het resultaat van de voting wordt steeds aan het begin van de volgende show bekendgemaakt. In de finale zullen uiteindelijk twaalf talenten strijden voor de hoofdprijs van 50.000 euro.

Deze 42 kandidaten zorgen vanaf volgende week voor spektakel in de shows van Belgium’s Got Talent:

Studioshow 1 op vrijdag 13 april om 20.35 uur

Twice – moderne dans – 13 en 15 – Ingelmunster

De Alici’s – zang en beatbox – 28 en 30 – Gent

De Lillies – gymnastiek – 9-10 – Sint-Pieters-Leeuw

Roel Ringoet – close-up magic – 31 – Steenhuffel

Refreshed – gospel – 18-59 – Vilvoorde

NSJ Crew – hiphop – 10-18 – Brussel

Gilles Thiry – acrobatie – 26 – Bost

In de volgende shows: