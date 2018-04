Deze 3 koppels blijven 'Blind Getrouwd'

Het was een emotionele voorlaatste aflevering van Blind Getrouwd gisteravond: drie koppels – Toon en Frie, Aljosja en Lieve, Tim en Esther – besluiten om vijf weken na de start van het experiment getrouwd te blijven. Wendy en Damiano blijven goede vrienden en zullen met hun mooie woorden ongetwijfeld voor vele traantjes in de huiskamers hebben gezorgd. Toon en Frie zijn ook vandaag – drie maanden na de opnamen – nog altijd samen.

Of Lieve en Aljosja en Tim en Esther nu nog samen zijn, zien kijkers volgende week in een speciale reünie-aflevering waarin alle tien deelnemers aan Blind Getrouwd drie maanden na de opnamen samen komen en mekaar voor het eerst ook ontmoeten.

Toon en Frie twijfelden geen seconde

Toon: “Na drie seconden wist ik al dat de initiële klik waarop ik hoopte, er was. Samenwonen met Frie na amper zes dagen, was de meest normale zaak ter wereld. Ik ben hier vijf weken geleden blind getrouwd en nu sta ik hier niet alleen met mijn vrouw, maar ook met mijn toekomstige partner in crime. Iemand tegen wie ik niet alleen alles kan zeggen, maar iemand wiens mening ik apprecieer, iemand die mijn toeverlaat is, iemand waarmee ik verder wil.”

Frie: “Toen ik dit stadhuis binnenstapte, drong het door: ik ga echt met iemand trouwen die ik totaal niet ken en dat kan keihard mislopen en dan wordt het vijf weken afzien. Maar toen ik binnenkwam, wist ik meteen dat Toon mij wel zou liggen. We maakten meteen grapjes, het zat goed. Wat voor mij superbelangrijk was, was dat momentje erna waarop we voor het eerst met mekaar konden babbelen. We zijn niet gestopt met praten. Ik kan 100 procent zeggen dat ik voor Toon kies. Hij is een prachtige persoon en heeft alles wat ik wil in een man en dat is de reden dat ik getrouwd wil blijven met hem.”

Wendy en Damiano blikken emotioneel terug

Damiano: “Op vakantie heb ik heel moeilijke momenten gehad met Wendy, maar ik heb daardoor nog meer beseft wat ik aan haar had, en dat is heel veel. Zij is echt een warm en ontzettend geduldig persoon. Voor mij was het veel moeilijker als het over gevoelens ging. Ik weet dat ik Wendy daarmee kwetste en dat is niet gemakkelijk. En zij stond altijd klaar voor me en begreep me. Ik heb het er zo moeilijk mee haar te moeten kwetsen. Het is er bij mij niet, maar ze verdient echt iemand die ze alles kan geven. Ik hoop echt dat wij vrienden kunnen zijn als zij daar klaar voor is, en als zij dat niet wil, zal ik mij daar met alle respect bij neerleggen. Ik weet dat ik ze moet teleurstellen en dat is een gevoel dat ik verschrikkelijk vind.”

Wendy: “Ik ben met een open blik en een open hart aan dit avontuur begonnen. Ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Ik vond het zalig om voor Damiano te zorgen, hij deed dat ook voor mij. Wat ik het meest heb geapprecieerd aan hem, is dat ik veel over mezelf heb geleerd. Ik voelde me veilig bij hem. Hij ziet er groot, stoer en gespierd uit, maar hij is een grote knuffelbeer. Hij heeft me ook geleerd dat ik niet perfect hoef te zijn. Gewoon mijzelf zijn met mijn mindere kantjes, dat was perfect. We delen zo veel leuke, mooie herinneringen. Ik denk dat we het beste in mekaar naar boven hebben gehaald. En ik had heel graag de vrouw aan zijn zijde geweest, maar de liefde laat zich niet dwingen. Dus ik respecteer zijn beslissing om niet getrouwd te blijven want ik weet dat hij alles heeft gedaan wat hij kon om dit te laten slagen. Ik ben er zeker van dat dit niet enkel een einde is, maar ook het begin van een hechte vriendschap.”

Wendy en Damiano zijn tot op heden, ongeveer vijf maanden na het experiment, goed bevriend.

Lieve en Aljosja zien een toekomst samen

Aljosja: “Ik vind Lieve een hele mooie persoon in alle betekenissen van het woord. Ik heb van in het begin het gevoel dat wij op fundamenteel niveau echt goed bij mekaar passen. Ik ga me de komende weken en maanden nog meer inzetten om dit huwelijk te doen slagen. In de eerste plaats beloof ik haar dat ze altijd haar koude voeten aan mij zal mogen warmen, ten tweede zal ik altijd proberen mijn jas aan de kapstok te hangen als ik thuis kom en tot slot zal ik haar niet meer verbeteren in de keuken, al is dat laatste misschien toch net iets te hoog gegrepen. Oprecht: ik geloof dat wij als we ons best blijven doen en er de komende maanden hard aan werken, kans maken om hier als een koppel uit te komen. Ik zie Lieve graag en ik ben heel blij dat ze mijn vrouw is.”

Lieve: “Ik heb heel snel ontdekt dat Aljosja een mooi persoon is en dat hij heel veel eigenschappen heeft die ik zoek in een man. Hij is een rots in de branding. Hij kan me lezen. Ik kan en mag mezelf zijn bij hem. Dat we mekaar op zo’n korte tijd zo goed kennen en zo kunnen aanvoelen en dat hij zo’n goede eigenschappen heeft, is voor mij het teken dat ik hem niet zomaar mag laten gaan.”

Esther wil verder als mevrouw De Winter

Tim: “Mijn gevoel voor Esther is alleen maar blijven groeien. Dit is beter dan wat ik kon hopen. Alles klopt, ik voel me op mijn gemak bij haar. Ik kan zijn wie ik ben. En daarom zeg ik vandaag opnieuw ja. Dit keer niet tegen het experiment, wel tegen Esther, omdat ik de rest van mijn leven met haar wil doorbrengen.”

Esther: “Mijn eerste indruk van Tim was meteen heel positief. Ik kon meteen enkele zaken van mijn verlanglijstje afvinken. Ik had van in het begin vertrouwen in hem. Dat is niet eigen aan mij, dus dat is echt wel aan hem te danken. De voorbije weken hebben we zoveel mooie momenten gekend. Dit alles maakt dat ik na vijf weken getrouwd wil blijven en verder wil gaan als Mevrouw De Winter.”

We kunnen alvast verklappen dat Toon en Frie op heden, bijna vijf maanden na de start van het experiment, nog steeds dolgelukkig zijn. Hoe het Esther & Tim en Lieve & Aljosja ondertussen vergaat, zie je in de laatste aflevering van Blind Getrouwd op maandag 9 april bij VTM.