Deze 18-jarige internetster is amper 78 cm groot

Georgia Rankin is een jong meisje van 18: blond, knap, maar piepklein. Ze meet amper 78 cm en is de kleinste tiener van Groot-Brittannië. Ze lijdt aan een extreme vorm van dwerggroei. "Ik moet kleding kopen in de kinderafdeling. Alles is roze, donzig en baby-achtig. Frustrerend", zegt Georgia, die ervan droomt te zijn zoals alle andere meisjes van haar leeftijd.

Ze lijdt aan een onbekende variant van de ziekte, waarvan de genetische code nog niet is ontrafeld. Het allerergste is de chronische pijn waarmee ze moet leren leven. Om die pijn draaglijker te maken, wil haar arts de bovenkant van haar heupbeen verwijderen.

Een zware ingreep, maar de resultaten zijn bemoedigend. Ondanks de pijn en haar beperkingen, probeert Georgia zoveel mogelijk van het leven te genieten en haar dromen na te jagen.

Ze hoopt ooit schoonheidsspecialiste te worden, volgt een opleiding en begint te vloggen over make-up. Ondertussen heeft Rankin al meer dan 300.000 volgers en is ze een echte hit op Youtube.

