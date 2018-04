'Despacito' weer online na hack

Het nog immer populaire zomerliedje ‘Despacito’, ’s werelds meest bekeken video op YouTube, staat na enkele uren afwezigheid weer online. De clip van Luis Fonsi en Daddy Yankee was verwijderd omdat hackers ermee aan de haal waren gegaan. Ook enkele andere artiesten zoals Drake, Selena Gomez, Shakira en Taylor Swift werden slachtoffer van de hack.

De actie was het werk van twee hackers die zichzelf Prosoc en Kuroi’sh noemen. Zij hackten het account van muziekvideoplatform Vevo en plaatsten onder de getroffen video’s de tekst “Free Palestine” (Bevrijd Palestina). Ze veranderden het plaatje van de clip in een beeld van een scène uit de Spaanse Netflix-serie ‘La Casa de Papel’, waarop een groep mensen met maskers en geweren te zien was.

Luis Fonsi en Daddy Yankee hoeven niet opnieuw te beginnen qua views. De teller staat nog altijd op vijf miljard. 'Despacito' is daarmee veruit de meest bekeken video ooit op YouTube.

Bekijk de immens populaire video hier: