Demir over Boef: "Dwaas, zielig mannetje"

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is niet te spreken over de uithalen van de Nederlandse rapper Boef. "Wat een dwaas, zielig, gefrustreerd mannetje", zegt ze op Facebook. "Hij moet overduidelijk compenseren voor een klein verstand."

De rapper toonde gisteren in een filmpje op Snapchat hoe hij op oudejaarsnacht werd opgepikt door drie vrouwen, nadat hij zelf autopech had. Bij de video staat te lezen: ‘opgehaald door drie kechs’. Kech is Marokkaans voor hoer.

De kritiek op sociale media liet niet lang op zich wachten. In plaats van zijn excuses aan te bieden, deed Boef er nog een schepje bovenop. In een nieuwe video op Snapchat legt hij uit waarom hij de vrouwen ‘kech’ noemde. “Wat doen jullie in een club met alcohol, korte rokjes om acht uur ’s ochtends. Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een ‘kech’. Als je thuis zit, de hele dag niets doet, studeren, dan noem ik je een vrouw. Maar wordt als ‘kech’ niet boos, als ik je een ‘kech' noem, je bent gewoon een kech."

Staatssecretaris Demir vindt de uitspraken van de rapper absoluut 'not done'. "Meisjes, dit soort minkukels kan je beter vermijden", voegt ze nog toe aan haar bericht.