"Demi Lovato opgenomen na overdosis"

Zangeres Demi Lovato (25) is vandaag met spoed naar het ziekenhuis overgebracht na een overdosis. Dat meldt de Amerikaanse showbizzsite TMZ.

Nog voor de middag werd ze naar de hulpdiensten gebracht. Haar huidige toestand is onbekend, maar ze is momenteel nog in behandeling, aldus TMZ.

Vorige maand onthulde Lovato nog dat ze was hervallen na zes jaar nuchter te zijn. In haar nieuwe single ‘Sober’ verontschuldigt ze zich bij haar moeder en vader voor haar buitensporig gedrag.

In 2010 werd de popster al eens opgenomen in een afkickkliniek. Toen was ze voornamelijk verslaafd aan alcohol, maar ook aan drugs. Ze sprak openlijk over haar problemen na haar herstel. “Ik kon geen 30 minuten zonder cocaïne”, bekende ze toen.