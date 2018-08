Demi Lovato bedankt fans na overdosis

Op Instagram heeft actrice en zangeres Demi Lovato voor het eerst sinds haar overdosis van vorige week van zich laten horen. Ze bedankt haar fans, familie en dokters voor hun steun. “Zonder hen zou ik nu niet deze brief kunnen schrijven”, zegt Lovato.

Een maand nadat ze in een nieuw nummer genaamd Sober had opgebiecht dat ze na een jaar of zes weer verdovende middelen gebruikte, werd Lovato met spoed naar het ziekenhuis in Los Angeles gebracht.

Al snel schreven sommige media dat de zangeres een overdosis heroïne had genomen, maar dit is nooit bevestigd. Wel geeft Lovato in haar verklaring toe dat de ziekenhuisopname verband houdt met haar verslavingsproblematiek. “Ik ben altijd open geweest over mijn relatie tot verslaving. En ik heb geleerd dat deze ziekte niet met de tijd verdwijnt of minder wordt. Het is iets dat je moet blijven overwinnen, en zover ben ik duidelijk nog niet.”

Dankbaar

“Ik ben God dankbaar dat ik nog leef”, schrijft ze verder. “En mijn fans ben ik dankbaar voor alle liefde en steun. Jullie positieve gedachten en gebeden hebben me door deze moeilijke tijd geholpen.”

Lovato dankt iedereen in haar entourage, “zonder wie ik deze brief naar jullie niet eens had kunnen schrijven”. “Ik heb nu tijd nodig om te herstellen en me te concentreren op nuchter worden. De liefde die jullie getoond hebben, zal ik nooit vergeten. Ik kijk uit naar de dag waarop alles achter de rug is. Ik zal blijven vechten”, schrijft ze, en sluit het bericht af met een hartje.

De zangers zou in het ziekenhuis meerdere keren zijn bezocht door haar ex-vriend, de acteur Wilder Valderrama.