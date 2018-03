De tweede 'Blind Getrouwd'-baby is er

Begin deze week verrasten 'Blind Getrouwd'-koppel Stijn en Nuria nog heel Vlaanderen met de eerste 'Blind Getrouwd'-baby, maar daar is nummer twee al! Daisy Van Lierde (29), die in het eerste seizoen de vrouw van Geert was, is mama geworden van het meisje Vica.

Het ‘blind’ huwelijk met Geert was voor Daisy echter geen succes, maar ze leerde dankzij de opnames van het VTM-programma wel een andere man kennen. Na de serie werd ze verliefd op de cameraman van het programma: Philippe Rodiers.

Lange bevalling

In mei vorig jaar stapten Daisy en Philippe dan ook in alle stilte in het huwelijksbootje. Al snel raakte ze zwanger. “De zwangerschap verliep feilloos”, zet Daisy aan Het Laatste Nieuws. “’Ik voelde me tijdens die negen maanden echt top. Maar de bevalling was wat anders. Die duurde negentien uur! De pijn en vermoeidheid waren natuurlijk snel verdwenen, toen Philippe en ik het resultaat zagen. Vica is klein en slank, want ze weegt 2,8 kilogram en meet 49 centimeter. Ondanks de moeilijke bevalling is Vica gezond”, aldus nog Daisy.

Tweede baby in een week

Het is de tweede verrassing deze week voor de fans van ‘Blind Getrouwd’. Maandag kondigden Stijn en Nuria aan dat ze papa en mama geworden waren een jongen Victor. Het koppel trouwde in het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ en zijn nog steeds dolverliefd.

