De Persgroep Publishing en MEDIALAAN richten News City op

De Persgroep Publishing en MEDIALAAN worden één mediabedrijf dat actief is in televisie, publishing, radio en telco. In dat nieuwe mediabedrijf gaan de verschillende nieuwsredacties samenwerken in News City. Het gaat om de redacties van onder andere Het Laatste Nieuws, HLN.be, De Morgen, HUMO, Dag Allemaal en VTM NIEUWS. Het nieuwe mediabedrijf wil hiermee de referentie worden in Vlaanderen voor nieuws, zowel in tekst als video, op eender welke drager: van televisie over print, online tot radio.

Elke redactie werkt onafhankelijk en wordt aangestuurd door een aparte hoofdredacteur. De News City wordt geleid door een driekoppige nieuwsdirectie: Directeur Nieuws Paul Daenen, Directeur Nieuws Kris Hoflack en Managing Editor Nieuws Kurt Minnen. “Met News City komen verschillende nieuwsmerken samen onder één dak en creëren we een plek waar we optimaal kunnen samenwerken. Het gaat niet om een eengemaakte redactie, wel om samenwerkende redacties met elk hun eigenheid en onafhankelijkheid”, zegt Paul Daenen, Directeur Nieuws.

“Het wordt letterlijk de News City that never sleeps. Hiermee zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de journalistiek van de toekomst: altijd, overal én live”, zegt Kris Hoflack, Directeur Nieuws.

De driekoppige nieuwsdirectie leidt en coördineert News City, neemt samen de strategische beslissingen en werkt in nauw overleg aan het verhaal van de samenwerkende redacties. Kurt Minnen neemt de zakelijke leiding op zich en is verantwoordelijk voor de organisatie, de daarbij horende processen en de digitale strategie. Paul Daenen coördineert de kortetermijnflow met de dagelijkse nieuwsstroom van de verschillende merken op alle platformen, waarbij hij de onafhankelijkheid van de verschillende hoofdredacteurs bewaakt. Kris Hoflack coördineert de langetermijnflow, actua- en sportprogramma’s en journalistieke dossiers en projecten.

“We bouwen de News City om onze nieuwsmerken en de journalistiek te vrijwaren en ons beter te wapenen tegen toekomstige uitdagingen”, zegt Kurt Minnen, Managing Editor Nieuws.

De redacties zullen geleid worden door: Dimitri Antonissen, die een dubbele rol op zich zal nemen, enerzijds hoofdredacteur van HLN.be en vtmnieuws.be en anderzijds manager van de centrale digitale nieuwsdesk. Frank Depoorter zal de krant Het Laatste Nieuws aansturen. VTM NIEUWS zal aangestuurd worden door Nicholas Lataire. De magazines zullen aangestuurd worden door Klaus Van Isacker en An Meskens. De Morgen en HUMO worden aangestuurd door Jörgen Oosterwaal en het digitale door An Goovaerts.

De driekoppige directie begint in april te werken vanuit hun nieuwe rol. Het is de ambitie om later met alle redacties op één locatie operationeel te zijn. De piste van Antwerpen wordt hiervoor onderzocht, daar zal later uitsluitsel over komen. In totaal zullen er 400 mensen, waaronder onder andere de journalisten, eindredactie, lay-out en productie, in de News City werken.

De oprichting van News City is een volgende stap in de samensmelting tussen de Persgroep Publishing en MEDIALAAN tot één mediabedrijf. “News City is een geweldig project. We gaan een prachtig journalistiek huis bouwen en willen hiermee de referentie worden in Vlaanderen voor nieuws. Met de samenwerking tussen de verschillende redacties willen we onze nieuwsmedia nog beter maken en versterken”, zegt Peter Bossaert, CEO van het nieuwe bedrijf.

De naam van het nieuwe bedrijf wordt later bekendgemaakt.