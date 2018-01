De Niro over Trump: "Een fucking idioot"

Amerikaans acteur Robert De Niro heeft opnieuw fors uitgehaald naar president Donald Trump. Tijdens een speech op het National Board of Review Annual Awards Gala noemde hij de Republikein “een fucking idioot”. In oktober 2016 noemde hij Trump ook al een varken.

De Niro moest actrice Meryl Streep aankondigen tijdens het gala, maar nam van de gelegenheid gebruik om opnieuw hard uit te halen naar Trump. “Deze fucking idioot is president, hij is echt een fucking dwaas”, klonk het. De Niro noemde de Republikein ook een “jerk-off-in-chief”. Verder nam hij het ook op voor de onafhankelijke media, die Trump vaak verwijt “fake news” te verspreiden.

Het is niet de eerste keer dat De Niro zijn afkeer voor Trump duidelijk laat blijken. Vlak voor de verkiezingen in 2016 noemde hij hem in een videoboodschap een varken en een zeveraar die niet weet waarover hij spreekt. Vlak na de inauguratie van Trump in januari 2017 nam hij ook deel aan anti-Trumpprotesten.

