De meest gestelde vragen over Birgit Van Mol

Voor de 20ste aflevering van ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over’ kwam VTM NIEUWS-anker Birgit Van Mol deze week langs bij Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Birgit Van Mol vertelde in de podcast uitgebreid over de gezondheidsproblemen van haar zoon, het wereldrecord van haar overgrootmoeder en... haar kapsel.

Birgit Van Mol had het bij Maarten en Dorothee over het belang van hartscreeningen bij jonge sporters. Enkele jaren geleden werd, toevallig, een hartkwaal bij haar zoon vastgesteld. “Hij bleek een afwijking aan zijn hart te hebben waardoor veel voetballers dood neervallen op het voetbalveld. Alle dokters zeiden: het is geen kwestie of hij doodvalt, maar wanneer."

"Wij hebben nooit één symptoom gezien", benadrukt het VTM NIEUWS-anker. "Maar het is dus dankzij de screening dat we de kwaal ontdekt hebben. Mijn zoon is toen geopereerd geweest en alles is nu achter de rug.” Daarom wil Birgit Van Mol mensen aanmanen om een screening te laten doen. “Als er iets mis is en het kan een leven redden, doe het! Laat je kind testen”, klinkt het

Lees verder onder de video

Overgrootmoeder van 109

Een tweede vaak gegoogelde vraag over Birgit Van Mol betreft haar leeftijd. Het nieuwsanker is net vijftig geworden, en als het aan de genen ligt, heeft ze zeker nog vijftig jaren te gaan. “Mijn overgrootmoeder was ooit de oudste van de Benelux en ze heeft zelfs in het ‘Guinness Book of Records’ gestaan. Ze is uiteindelijk een week voor haar 109e verjaardag overleden in haar slaap”, vertelt Birgit Van Mol.

Lees verder onder de video

Kort haar?

Ook het kapsel van Birgit Van Mol is een veelbesproken onderwerp op het internet. “In Rome kwam ooit een vrouw naar mij toe en die had een foto van mij op zak. Ze vertelde mij dat ze altijd naar de kapper ging voor een ‘Birgit Van Mol-kapsel’”, lacht Birgit. “Veel mensen vragen zich ook vaak af of ik een pruik draag. We hebben ooit een kapper gehad die heel stevig kon brushen waardoor mijn haar iets breder lag en mensen dus dachten dat ik een pruik droeg. Ik heb al twee keer aan een baas gevraagd of ik mijn haar eens heel kort mocht doen, maar ze zeiden: ‘Je haar is iconisch, daar moet je afblijven’. Kort zal het dus niet snel worden.”