De Kampioenen lopen mee tijdens de carnavalstoet in Aalst. Ze nemen er een scène voor hun vierde film op.

Een film opnemen op Aalst Carnaval is niet evident en vandaag is ook het weer nog onzeker. Extra stress voor de ploeg is dat alles in een keer goed moet zijn, een herkansing is er niet.

Om niet te veel uit de toon te vallen, is ook de volledige crew van de film verkleed. Ook regisseur Jan Verheyen, die heeft een overall van DDT aangetrokken.

