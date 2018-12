'De Collega's 2.0' in première in Antwerpen

In de Kinepolis in Antwerpen gaat vanavond De Collega's 2.0 in première, de nieuwe film van Jan Verheyen. Hij en de acteurs zijn in de vooravond op de rode loper verschenen. De film is gebaseerd op de populaire reeks eind jaren zeventig en begin jaren 80 op de toenmalige BRT. Maar de collega's van toen, Persez, De Pesser, Van Hie zijn allang met pensioen - of ze zijn niet meer. Dus zijn er nieuwe gezichten, onder meer Ben Segers, Veerle Dobbelaere en Steve Geerts.

Voor regisseur Jan Verheyen is het uiteraard een spannende avond. "Ik ben een beetje de trotse papa die zijn kind laat zien op een geboortefeest. De mensen moeten nu maar zien of ze het een mooi kindje vinden", vertelt de regisseur aan VTM NIEUWS.