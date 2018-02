De 7 beste reclames tijdens Super Bowl

Heel wat reclamebedrijven pakken tijdens de Super Bowl, ofwel de finale van de Amerikaanse footballcompetitie, uit met speciale reclame. Zo’n televisiereclame is gigantisch duur, maar de Super Bowlfinale is dan ook het best bekeken programma van het jaar. Dit zijn de beste, of leukste, reclamespotjes van dit jaar.

Doritos & Mountain Drew

Een van de tofste spots was zonder twijfel die van Doritos & Mountain Dew. De bekende Game of Thrones acteur Peter Dinklage rapt in de video op een lied van Busta Rhymes en Morgan Freeman, de man met de goddelijke stem, zingt dan weer een nummer van Missy Elliot.

Tide, “It’s a Tide Ad”

De meest originele reclame is waarschijnlijk de video van wasmiddel Tide. Acteur David Harbour, bekend als de agent uit Stranger Things, toont alle clichés uit de typische Super Bowlreclames. Op het einde merkt hij op dat in alle reclamevideo’s schone kleren te zien zijn en dat alle spots dus eigenlijk reclame van Tide zijn.

Amazon – “Alexa lost her voice”

Ook internetbedrijf Amazon schakelde heel wat bekende koppen in. In hun reclamespot verliest Alexa, een digitale spraakassistent, haar stem. Alexa kan door middel van spraakherkenning dingen opzoeken op het internet of muziek voor je spelen. Omdat de stem van Alexa het niet meer doet, schakelt Amazon een paar andere bekende stemmen in, zoals chef Gordon Ramsay, actrice Rebel Wilson of rapper Cardi B, maar dat loopt niet zoals verwacht …

NBC Sports – “Best of U.S.”

De sportzender NBC Sports lanceerde een aantal video’s om hun uitzendingen over de Olympische Winterspelen te promoten. Een daarvan toonde de lange weg die skiester Lindsey Vonn aflegde na haar ongeval in 2013. Ze scheurde haar ligamenten en brak haar knie, maar staat ondertussen terug aan de wereldtop.

Lexus – Black Panther

Een van de populairste films van dit moment is de nieuwe superheldenfilm Black Panther. In een stijlvolle video ligt hij eerst op en rijdt hij daarna met een Lexus.

Toyota – “Good Odds”

De meest emotionele reclamespot is die van Toyota. De video vertelt het verhaal van de Canadese Paralympische medaillewinnares Lauren Woolstencraft, die geboren werd zonder onderbenen en met maar één hand. Toch won ze in haar carrière al acht gouden medailles in verschillende disciplines in het alpineskiën.

M&M’s, “Danny DeVito”

De M&M-mannetjes kennen we al langer, maar voor de Super Bowl ontpopte het rode mannetje zich tot een mens. En niet zomaar een mens, maar wel acteur Danny DeVito. Een rol die hem op het lijf geschreven staat.

Stella Artois Niet meteen het leukste reclamespotje, maar het heeft wel een Belgisch kantje. Acteur Matt Damon maakte namelijk reclame voor Stella Artois, meer bepaald voor het typische glas van Stella Artois, ofwel de kelk. Bij het kopen van één zo'n kelk steun je een fonds waarmee geld ingezameld wordt om mensen in ontwikkelingslanden aan schoon water te helpen.

Lees ook: Philadelphia Eagles winnen Super Bowl