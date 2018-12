De 100 Belgen van 2018: van 91 naar 81

Welke 100 Belgen hebben het afgelopen jaar op u het meeste indruk gemaakt? VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws hebben ze met uw hulp op een rijtje gezet. Vandaag: van 91 naar 81.

91. Lore Boonen

Heeft ze zich altijd maar in de schaduw gezet van haar man Tom Boonen, dan koos Lore Van de Weyer (34) dit jaar eens nadrukkelijk voor zichzelf. Al vijftien jaar sukkelde Lore met een lekkende hartklep, toen ze afgelopen voorjaar besliste onder het mes te gaan. Een routine-ingreep, maar dat het al op zo'n jonge leeftijd gebeurt, noemden artsen eerder uitzonderlijk. Lore maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. Bij een foto waarop ze haar duim in de lucht stak, schreef Lore: 'Hartklep terug als nieuw!' Zolang de lekkende hartklep haar parten speelde, moest Lore opletten met inspanningen. Sinds haar 'groot onderhoud' kan ze weer voluit moederen en achter tweeling Jacqueline en Valentine (bijna 4) aanhollen. (VSH)

90. Robbe De Hert

Alsnog, op z'n 76ste, kwam dit jaar de grote droom van filmmaker Robbe De Hert uit. Decennialang had hij zich vastgebeten in de ultieme documentaire over de geschiedenis van de Vlaamse film, toen z'n levenswerk een paar jaar geleden door geldgebrek definitief de diepvries in dreigde te gaan. Robbe was moegestreden, toen onverhoopt - en na een interview in deze krant - tóch nog de nodige centen zijn richting uitkwamen. Dit jaar kon De Hert z'n film eindelijk afmaken. Vanaf 27 december wordt 'Hollywood aan de Schelde' in bioscopen en culturele centra vertoond. Dat begint met wat de legende na jaren van doffe ellende dik verdient: een galavoorstelling. Eerherstel, dan tóch nog, voor één van de grootste filmmakers die ons land ooit kende. (VSH)

89. Sven Gatz

Wist u dat Open Vld niet één maar twee Monchhichi's in haar rangen telt? Sinds de passage van mediaminister Sven Gatz (51) in 'De Slimste Mens Ter Wereld' is Mechels burgemeester Bart Somers niet langer het enige knuffelaapje bij de Vlaamse liberalen. Gatz, ook bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Brussel, hoopte dat zijn deelname aan de quiz hem een electoraal duwtje zou geven. En kijk, de pientere ket - die zich ook een verdienstelijk Elvis-imitator toonde - schopte het zelfs tot in de finale. Goedlachse Gatz is ook niet bang om zich kwetsbaar op te stellen. Aan boord bij Gert Verhulst vertelde hij openhartig over de depressie waar hij al jaren mee kampt. Een pilletje per dag houdt zijn "kapotte stressmeter" onder controle, en dat is niets om beschaamd over te zijn. Ondanks zijn prestaties was zijn eerste keer wellicht ook zijn laatste keer als Vlaams minister. De ambitieuze 'excuus-Brusselaar' maakt zich geen illusies en neemt na de verkiezingen genoegen met een parlementszitje. Tot er plaats is op de blauwe Brusselse troon van politieke vader Guy Vanhengel. (ARA)

87. Jarne Van Dender

De 13-jarige Jarne Van Dender vecht al zijn hele leven tegen een chronische spijsverteringsziekte. Al 13 jaar is hij kind aan huis in het kinderziekenhuis van Gent waar hij, vaker dan hem lief is, opgenomen wordt. Afgelopen jaar getuigde hij daarover in 'Kinderziekenhuis 24/7', waar hij al snel de publiekslieveling werd. Maar Jarne verloor nooit de moed. Voor hem waren de bijzonderste momenten van 2018 dan ook die keren dat hij gewoon thuis kon zijn. Soms was hij weken of maanden weg en wilde hij niets liever dan gewoon terug thuis zijn bij zijn vrienden en familie. Zijn passages op de televisie hebben wel meteen een Bekende Vlaming van hem gemaakt en onbekenden hebben altijd wel vragen voor hem. Maar dat deert hem niet, integendeel.

86. Jasper Steverlinck

Helemaal weg is hij nooit geweest, want met Arid trad hij nog lange tijd op voor hij ook stoelen begon om te draaien in 'The Voice van Vlaanderen'. Toch is 'Night Prayer' pas Jasper Steverlincks (42) eerste soloalbum in veertien jaar. Eigenlijk zijn eerste echte, want op zijn debuutplaat prijkten enkel covers. Het stak de krullenbol deze keer niet op een risicootje meer of minder: de nummers op zijn album steunen op niet veel meer dan zijn stem en zijn bovendien telkens in één ruk opgenomen. Geen knip- en plakwerk, dus. In plaats van op zeker te spelen en zijn album tijdens of na zijn verschijning in 'Liefde voor muziek' te lanceren, deed hij het ook al voordien. Goed voor goud - dik tienduizend verkochte plaatjes zijn dat - en tal van welgekomen rustmomenten op uw radio

85. Olivier De Schacht

Ze zijn blind. Dat zei de legendarische sportverslaggever Jan Wauters ooit over de voetbalgoden, die beslist hadden dat België in plaats van Engeland de Wereldbeker in '90 zou verlaten. Op 1 november van dit jaar waren de hogere voetbalmachten wél bij de les. In minuut 53 van de wedstrijd Anderlecht-Lokeren zwiepte de IJslander Skulason een corner voor doel en Lokeren-verdediger Olivier Deschacht (37) torende boven alles en iedereen uit en knikte de 0-1 in doel. Net hij, de blonde verdediger die na 18 seizoenen, 8 titels en 601 wedstrijden voor Anderlecht - een absoluut record - langs de achterdeur moest vertrekken. Het Astridpark veerde op en gaf 'Oli' een lang en welverdiend applaus. Zijn goal bleek uiteindelijk goed voor een gelijkspel. "Dit was beter dan een afscheidsmatch. Dit verzin je niet. Om nooit meer te vergeten."

84. Salvatore Adamo

'Si vous saviez' heette het wapenfeit van Salvatore Adamo van 2018: zijn 25ste album, alstublieft. Wat onze journalist Steven Swinnen dan inderdaad graag wilde weten, toen hij bij de charmante zanger op interview mocht, was hoe je dat doet, een carrière van meer dan 90 miljoen verkochte platen. "Ach, het geluk heeft mij gewoon gediend", aldus een aimabele Adamo, "en de jeunesse heeft nog jaren de kans mij in te halen." Man naar ons hart, aan wie onze journalist zelfs enige hartsgeheimen kon ontfutselen: "Toen ik in mijn beginjaren over de liefde zong, was dat wanhopiger en meer hartverscheurend dan vandaag. Het ging vaak over onbeantwoorde liefdes en stukgelopen relaties waarbij iemand zich dan finaal nog eens op de knieën gooide voor de ander. Nu is het toch wat serener. En gelukkig maar. (lacht)" Het recept van zijn eigen huwelijk? "Gematigd blijven. Mijn vrouw en ik hebben een rustig, maar degelijk huwelijk." Gelouterde woorden van een man van 74 jaar. Ouder worden leek opeens zo erg niet meer.

83. Kris Peeters

Van geen enkele politicus is het thuisadres zo bekend geraakt als van Kris Peeters (56). Nochtans woont de vicepremier nog niet zo lang in de Antwerpse Goedehoopstraat en zal hij dat volgens kwatongen ook niet zo lang meer doen. Maar zijn huurappartement werd een neventhema in de kiesstrijd. Het was Bart De Wever (N-VA) die er een issue van maakte om te bewijzen dat Peeters geen echte Antwerpenaar was en dus geen oprechte burgemeesterskandidaat. 'Transmigrant' noemde hij de CD&V'er zelfs, wat er hard inhakte. Hoop bracht de Goedehoopstraat misschien eventjes voor Peeters - toen een eerste peiling hem op 10% zette - maar uiteindelijk kende de operatie-Antwerpen een trieste afloop. Peeters haalde een te magere 7%, De Wever duwde CD&V in de oppositie en tussen de twee komt het nu zeker nooit meer goed. Straks moet 'mister Vlaanderen' gaan herbronnen in het Europees Parlement.

82. Siska Schoeters

Bericht aan alle Radio 2-luisteraars die in de voormiddagen van volgend jaar nog niet goed wakker zullen zijn: uw radio staat wel degelijk op de juiste frequentie. Siska Schoeters (36) deelde 15 jaar het bed met Studio Brussel maar koos nu voor de Grootste Familie. En dus wordt de radiopresentatrice, al lang een dame, in 2019 ook echt een 'Madam'. Natuurlijk is Schoeters veel méér. Ze is mama en trakteert haar Instagram-volgers op de fratsen van dochtertje Minnie (2) en ollies van zoontje/skateboarder Lucien (7). Ze is meter van de vzw Feestvarken, dat verjaardagspakketten bezorgt aan kinderen van wie de ouders het financieel moeilijk hebben. En ze laat zich geregeld van haar grappigste kant zien als sidekick in 'De Ideale Wereld' op Canvas.

81. Filip Peeters

Halfweg de vijftig is Filip Peeters en dus wilde de acteur enkel nog rollen aanvaarden waarin hij z'n tanden kon zetten. Dat voornemen heeft hem geen windeieren gelegd: opnieuw vertolkte Peeters begin dit jaar, zes jaar na de eerste keer, Paul Gerardi in de tweede reeks van 'Salamander' en aan de zijde van sterren Monica Bellucci en Ben Kingsley verschijnt de acteur binnenkort ook in de film 'Spider In The Web'. Voluit zou hij ook gaan voor de lokale politiek, in zijn Boechout. Daar kruist hij regelmatig de degens met projectontwikkelaars die, in zijn woorden, het "landelijke karakter van de gemeente verstoren". Hij werd lijstduwer van zijn eigen lijst - geheten: 't Dorp Boechout Vremde - en kreeg 424 voorkeursstemmen. Niet voldoende voor een plaats in het gemeentebestuur.