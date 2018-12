De 100 Belgen van 2018: Van 80 naar 71

Welke 100 Belgen hebben het afgelopen jaar op u het meeste indruk gemaakt? VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws hebben ze met uw hulp op een rijtje gezet. Vandaag: van 80 naar 71.

80 JOLIEN D'HOORE

Ja, er waren dit jaar wereldtitels voor Nicky Degrendele (22) in de keirin op de piste en voor Sanne Cant (28) in het veldrijden. Maar dé leading lady in het vrouwenwielrennen blijft Jolien D'Hoore (28). Een titel pakte ze in 2018 niet, maar op het WK baanwielrennen stond ze wel op het podium: zilver in de scratch. Toch was het ook schrikken: na het EK ploegkoers - ze eindigde met Lotte Kopecky teleurstellend zesde - zakte D'Hoore in elkaar en moest ze naar het ziekenhuis. Een zonnesteek, was het verdict, door de hitte op de piste van Manchester. "I'll be back", tweette ze een dag later. Reken dus maar dat ze er straks opnieuw staat.

79 STROMAE

Hij legde de jongste maanden meer dan één keer het loodje - als we tenminste de ongeinverkopers op het wereldwijde web mogen geloven - maar maestro Paul Van Haver (33) was in 2018 springlevender dan de voorgaande jaren samen. Verkondigde hij twee jaar geleden nog dat hij geen zin meer had om te zingen, dan presenteerde Stromae in april in Parijs de vijfde collectie van zijn modelabel Mosaert op de tonen van 'Défiler'. Zijn eerste muzikale worp na jaren radiostilte, en meteen eentje van negen minuten. Wat verklaart waarom het nummer niet grijsgedraaid werd. Komt er dra een album? Voorlopig hebben we er het raden naar. Het is niet dat Stromae breeduit geeuwend met de vingers zit te draaien, want de pampers van zijn drie maanden oude zoon verversen wellicht zichzelf niet.

78 JOHN CROMBEZ

"Hij had de kans op een mooie job", vertelde vader Crombez goudeerlijk aan Phara de Aguirre. "Maar als je dat bekijkt met wat hij nu doet?" Phara antwoordde: "Dan moet je goed zot zijn?" Vader Crombez knikte. Kan het dat John Crombez (45) dat ook een paar keer dacht - 'Ik ben goed zot'? De sp.a-voorzitter noemde 2017 "een klotejaar" - met dank aan Publipart. Maar was 2018 zoveel beter? Sp.a vond haar oppositieadem. Dankzij gelekte mails kon ze de keuze voor de F-35 als opvolger voor de F-16 in vraag stellen. Maar de ene mail is de andere niet. In zijn hervonden moed duwde Crombez te gretig het gaspedaal in. Waardoor half Vlaanderen zich die ene valse mail blijft herinneren. Fake Mail John. Komt daarbij dat hij op 14 oktober niet alleen de ene rode burcht na de andere verloor, ook in zijn eigen Oostende eindigde sp.a op de oppositiebanken. Maar de getergde voorzitter, hij ploegde verder. Aan John Crombez: we hopen dat 2019 geen klotejaar wordt. En anders hopen we op een mooie job.

77 WILLY SOMMERS

Op zijn 66ste beleefde Willy Sommers een hoogtepunt waar veel van zijn generatiegenoten alleen maar van kunnen dromen. Zijn debuut op Pukkelpop - verzamelplaats voor al wat jong is en hip wil zijn - sloeg in als een bom. Met de hulp van Mauro, Daan en een brassband liet Sommers op zaterdag 18 augustus een hele tent de polonaise dansen. De sultan van het Vlaamse lied, zoals acteur Rik Verheye hem die dag op het podium aankondigde, hoorde honderden jonge kelen meezingen, alsof 'Zeven Anjers, Zeven Rozen', 'Als Een Leeuw In Een Kooi' en 'Laat De Zon In Je Hart' hits van vandaag waren. Het bezorgde Willy De Gieter - die met een klein hartje naar het festival in Limburg was vertrokken - kippenvel, krantenkoppen en een kick die hij in jaren niet meer had gevoeld.

76 EMMA PLASSCHAERT

In het land van de Vikingen, in het Deense Aarhus, deed Emma Plasschaert (25) wat geen enkele Belg haar ooit heeft voorgedaan. De Oostendse zeilde in de Laser Radial-klasse naar goud op het WK. Emma deed wat Evi Van Acker - haar grote voorbeeld en ooit Sportvrouw van het Jaar - nooit kon. Zelfs Matt, haar Australische lief en ook zeiler, moest genoegen nemen met zilver op het hoogste toneel. #zijdraagtdebroek, zo schreef hij eerlijk. Wat wordt dat op de Spelen van Tokio 2020? Eeuwige roem, zo hopen we. Haar boot betaalt Emma zelf. Haar premie voor WK-goud bedroeg 0 euro. Puur ter informatie: een wereldtitel voor onze Rode Duivels had hen 445.000 euro opgeleverd. Zeil je voor de eer, sla dan geen flater. En trek het je niet aan, ga door, want later: geniet je des te meer, van wind en van water...

75 MAGGIE DE BLOCK

Maggie De Block (56) droeg dit jaar vele hoedjes. De Open Vld'ster won de gemeenteraadsverkiezingen in haar eigenste Merchtem, maar verloor wel de absolute meerderheid van broer Eddie en bedankte voor de sjerp. En toen legde de Sint Asiel en Migratie terug in haar al goedgevulde schoentje. En deze keer heeft ze geen maand gezwegen. Quota aan het asielloket? Weg ermee. Ze zou "de menselijkheid terugbrengen" in het asielbeleid. Die forse taal werd nadien genuanceerd: ze zou grotendeels het beleid van Theo Francken ("mijn beleid") voortzetten, met weliswaar enkele accentverschillen. Maar het kwaad was geschied. "Laksheid", klonk het verwijt, en ze zou volgens Francken de deur voor alleenstaande mannen uit Gaza wagenwijd openzetten. Niks van, zei een geïrriteerde De Block, en ze ging na of het asiel van reeds erkende vluchtelingen uit Gaza niet kon worden ingetrokken. De uitdaging voor het nieuwe jaar: op verkiezingsdag standhouden tegenover de nieuwe koning van de poppolls. En wat we haar mogen wensen? Een tweede mandaat op Volksgezondheid, zal ze zeggen - al is dat geen evidentie.

74 BART SWINGS

Nee, de Olympische Spelen van Pyeongchang waren niet goed geweest: 6de op de 1.500 en de 5.000 meter, 8ste op de 10.000 meter. Maar toen kwam de massastart en daar was Bart Swings (27) wél top. Hij, de skeeleraar, weet hoe dat moet, zo'n tactisch steekspel op mesjes van 2 millimeter breed met 50 km/u. En wat niemand meer verwachtte - op Swings zelf na, wellicht - gebeurde toch: hij pakte een medaille. Zilver. Het duurde een minuutje om de ontgoocheling weg te slikken, zei Swings achteraf, maar toen overheerste toch de blijdschap. Want daarvoor was hij overgestapt van het skeeleren naar het schaatsen: een olympische medaille.

73 SAARTJE VANDENDRIESSCHE

2018 mocht dan nog zo schoon begonnen zijn voor Saartje Vandendriessche (43), die in haar nieuwe programma 'Op de man af' geen enkele uitdaging schuwde, het jaar eindigde met een dreun vanjewelste voor het Eén-gezicht. Heel plots overleed in november haar ex-vriend, met wie ze nog steeds een goed contact had. Vandendriessche had niet lang daarvoor een finaleplaats voor 'De Slimste Mens Ter Wereld' veroverd, maar annuleerde die deelname wegens het onverwachte overlijden. Recent noemde ze de 12 jaar jongere man nog haar grootste supporter tijdens de opnames voor 'Op de man af'. Daarin daagde ze als sterke vrouw zeven bekende mannen uit in disciplines als muurklimmen, een houthakkerswedstrijd en kajakken. En nu dus dat verdriet. Sterkte, Saartje.

72 GWENDOLYN RUTTEN

Als één van de vier grondleggers van de Zweedse coalitie is Gwendolyn Rutten (43) oprecht triest over de federale vechtscheiding met N-VA. Toch tankte de liberale voorzitter bakken energie in 2018. "Twitter of de krant doen soms anders vermoeden, maar er heerst zoveel positivisme in Vlaanderen."

71 TERRY VAN GINDEREN

Het overlijden van Tante Terry op 30 januari katapulteerde veertigers en vijftigers terug naar hun kindertijd. Van 1961 tot 1979 presenteerde Esther Verbeeck 'Klein, Klein Kleuterke' op de openbare omroep, toen nog de enige Vlaamse zender. "Papaatje, die zal slaan", waarschuwde ze in de begintune, en elk kind zong vrolijk mee. De naam Terry koos ze omdat haar bazen Esther te Frans vonden klinken. Het was een knipoog naar een personage uit de allereerste film die ze in 1953 als omroepster aankondigde, 'On The Waterfront'. Ze was toen, op haar 24ste, een WAG avant la lettre, want getrouwd met Jos Van Ginderen, sterverdediger bij Antwerp. Na haar ontslag bij de BRT in 1979 ging Terry Van Ginderen, zoals ze zich liet noemen, als pr-vrouw aan de slag. Ze werkte ook nog mee aan VTM-programma's en bleef tot haar overlijden modeshows presenteren en optreden voor bejaarden. Tante Terry werd 86.

Lees ook

De 100 Belgen van 2018: van 100 naar 91

De 100 Belgen van 2018: Van 90 naar 81