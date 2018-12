De 100 Belgen van 2018: van 70 naar 61

Welke 100 Belgen hebben het afgelopen jaar op u het meeste indruk gemaakt? VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws hebben ze met uw hulp op een rijtje gezet. Vandaag: van 70 naar 61.

70. Sandra Bekkari

Geef toe: het ene na het andere boek schrijven, da's niet bepaald een kunst. Maar de ene na de andere bestseller afleveren? Handen op elkaar voor Sandra Bekkari (45). 'Nooit meer diëten 5' was het bestverkochte boek op de Boekenbeurs. En toch komt er geen deel 6, 7 of 8. Vreest/jubelt - schrappen wat niet past - niet: Bekkari blijft boeken met gezonde recepten schrijven, maar die krijgen een nieuw jasje. Nooit meer 'Nooit meer diëten', dus. 'Open keuken met Sandra Bekkari' blijft wel dagelijkse kost op uw beeldscherm. Het kookprogramma is een vaste waarde geworden in het zendschema van VTM, maar hoewel Bekkari zich met de dag zichtbaar meer op haar gemak voelt voor de camera, blijven sommigen toch op hun honger zitten. Bekkari overtuigt nog maar zelden de 200.000 kijkers die ze in het begin wel kon boeien.

69. Victor Campenaerts

Voor sommigen is de chronometer het leitmotiv in hun carrière. Neem nu Victor Campenaerts (27). Als jongen in de triatlon terechtgekomen, maar toen bleek dat hij uitblonk in het fietsonderdeel de overstap naar het wielrennen gemaakt. En met steeds meer succes: Campenaerts werd in augustus in Glasgow opnieuw Europees kampioen in het tijdrijden. Zijn topprestatie van 2018 leverde hij daarna in Innsbruck: hij pakte, als eerste Belg ooit, een medaille op het WK tijdrijden. Het werd brons: Luke Durbrigde was ongenaakbaar, maar het scheelde minder dan een seconde met Tom Dumoulin of Campenaerts had met zilver staan pronken. Het leverde hem zowaar de Kristallen Fiets op. Voor 2019 heeft Campenaerts zich een nieuw doel gesteld: het werelduurrecord verbeteren - daarvoor moet hij harder rijden dan de 54,526 km in één uur van Bradley Wiggins uit 2015. Ergens in april weten we of het hem lukt.

68. Merho

De 70-jarige tekenaar van onze populairste strip 'de Kiekeboes', heeft er een emotioneel moment op zitten in 2018: na meer dan veertig jaar moest hij 'de Kiekeboes' uit handen geven. Hij doet het nu al wat rustiger aan, maar op termijn zullen de strips niet langer door Merho zelf getekend worden. Geen zorgen, de populaire strip zal sowieso wel blijven bestaan, maar wie uiteindelijk zal tekenen, weten we nog niet. Het doet in ieder geval niets af aan de populariteit van de striphelden. Alleen al dit jaar vlogen er 500.000 exemplaren over de toonbank.

67. Bart Vertenten

'Things The Grandchildren Should Know': zo heet de autobiografie van de frontman van Eels, waarmee Bart Vertenten (30) op 16 november naar buiten wandelde, talloze lenzen op hem gericht. Op de achtergrond voor een keertje niet de spelerstunnel van RSC Anderlecht of de personeelsingang van het UZ Jette, wel het onthaal van de gevangenis van Hasselt. Begin volgend jaar trouwt hij met zijn Hetty. Misschien volgen er binnenkort kinderen, ooit kleinkinderen. Wat zou bompa Bart hen vertellen over het voorbije jaar? Zou hij edelmoedig toegeven dat hij te dicht bij de zon probeerde te vliegen? Of zou hij droef terugblikken op hoe hij - gerespecteerd radioloog op rust, gewezen topscheidsrechter - helemaal onterecht een maand moest brommen? De toekomst zal het ons vertellen. Of Veljkovic.

66. Philippe Gilbert

Misschien wel hét beeld van de Tour de France 2018: het duimpje van Philippe Gilbert (36). In de afdaling van de Portet d'Aspet zeilde hij duizelingwekkend door de bochten, tot er eentje vervaarlijk ver doordraaide. En daar ging hij. Voet uit het klikpedaal. Recht op een muurtje af. Óver het muurtje zelfs, terwijl zijn fiets stuiterend achterbleef. Hoe diep was dat ravijn, tussen de pijnbomen? Kilte sloeg de Tourkijker om het hart. Tot, plots, dat beeld. Gilbert, op het muurtje en duimpje omhoog - naar zijn ouders, zijn vrouw Patricia en kinderen Alan en Alexandre. "Alles is oké. Papa is alleen een beetje geschrokken." Later bleek dat papa niet enkel geschrokken was, maar ook zijn knieschijf had gebroken. Maar dat hij toch maar mooi tot in Bagnères de Luchon was gereden.

65. Jani Kazaltzis

Van een wat hyperactieve modegoeroe evolueerde Jani Kazaltzis (39) dit jaar bij VIER tot zowaar een tv-persoonlijkheid. Eerst bij 'Matchmakers' en dan bij 'Dancing with the Stars' liet Jani zien dat hij in staat is tot méér dan het fileren van andermans kleerkast. En dat was helemaal de bedoeling. "Styling zal altijd mijn hoofdvak blijven en ik zal het altijd nodig hebben, maar ik voel dat ik moet laten zien dat ik ook iets anders kan", zei hij. Het uiteindelijke doel? Een eigen talkshow. Daar is Jani formeel over. "Maar daarvoor moet ik eerst kilometers afleggen." En dan ook ineens finishen in 2019? Wie weet.

64. Bart Tommelein

Van Bart Tommelein (56) mag stilaan gedacht worden dat hij een konijnenpoot van een Vlaamse reus op zak heeft. Sinds de liberaal - na een lange carrière op de tweede rij - in 2014 toetrad tot de federale regering, verandert al wat hij aanraakt in goud. Eerst werd hij een opgemerkte staatssecretaris, vervolgens blies hij als Vlaams minister van Energie de markt van de zonnepanelen nieuw leven in en wiste hij de pijnlijke erfenis van Annemie Turtelboom uit. Dit najaar maakte hij zijn droom waar: burgemeester van Oostende worden. Een half jaar vroeger dan gepland, begint hij aan zijn nieuwe job. Dat het nieuwe, onervaren blauw-geel-groen-oranje schip zou vertrekken terwijl de (zee)kapitein nog aan wal bleef, kreeg Tommelein toch niet over zijn hart. Wég uit de Wetstraat is de Oostendenaar echter nog niet. Veel kans dat we hem over een jaar terugzien als voorzitter van Open Vld.

63. Peter Mertens

Het was een goed jaar voor de voorzitter van de PVDA. Peter Mertens (49) kwam vroeger vooral in het nieuws wanneer hij een spraakmakend boek had geschreven, zoals 'Graailand', maar in 2018 ging het voor het eerst over hoeveel procenten en zetels zijn partij zou kunnen halen. De PVDA, ooit een links curiosum dat maar niet dood wilde gaan, leek plots een beweging waar leven in zat. Mertens zelf liet bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen Kris Peeters met ruim 1.500 voorkeurstemmen achter zich en hij liep er maar 1.000 achter op Jinnih Beels. Ook zijn partij scoorde beter dan ooit. Het doel was 150 verkozenen in heel België, het werden er zeven meer. In Vlaanderen gaat het om 43 gemeente- en districtsraadsleden en één provincieraadslid. Kers op de taart: de eerste PVDA-schepen van het land, Geert Asman uit Zelzate. In die Oost-Vlaamse gemeente haalde de communistische partij voor de derde keer op rij meer dan 20% van de stemmen.

62. Jonas Geirnaert

Jonas Geirnaert (36) is de man die televisie in Vlaanderen heeft heruitgevonden, als we Telenet-baas John Porter mogen geloven. En hij is niet de enige die dolenthousiast is over 'De dag', de fictiereeks die Geirnaert samen met vriendin Julie Mahieu schreef. Vanaf begin volgend jaar is die op VIER te zien, maar via 'Play More' werden er al één miljoen afleveringen opgevraagd van de twaalfdelige serie die u naar het puntje van uw stoel zal duwen. Al tien jaar liep Mahieu rond met het idee om iets te maken over een gijzeling in een bank. De voorbije vier jaar werkte het koppel dag in, dag uit aan de reeks. In hun camper in Australië, in een hutje in Thailand of simpelweg in hun tuinhuis. "En toch zijn de momenten waarop we aan het einde van de dag een wrang gevoel overhielden aan een meningsverschil op één hand te tellen."

61. Meyrem Almaci

Meyrem Almaci (42) zit op een groene wolk, en staat toch met de beide voeten op de grond. Onder haar voorzitterschap ontpopte Groen zich tot volwassen machtspartij, niet te beroerd om het vel duur te verkopen. Resoluut nam ze op 14 oktober - "groene zondag" - de leiding op links over van de verzwakte rode broertjes. Haar partij verdubbelde zowat het aantal gemeenteraadsleden en bestuurt mee in zeven van de dertien centrumsteden en in Brussel. Maar de baas zijn de groenen niet. Ze verloren zelfs één van hun twee burgemeesters. Dat de partij ook bij de volgende verkiezingen afstevent op een overwinning is echter duidelijk. En dus komt Almaci de Almachtige nog lang niet in de buurt van haar houdbaarheidsdatum. Vraag is wel of ze dat ook zal kunnen verzilveren in die zo geambieerde regeringsdeelname.

Tel mee met ons af: