De 100 Belgen van 2018: van 60 naar 51

Welke 100 Belgen hebben het afgelopen jaar op u het meeste indruk gemaakt? VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws hebben ze met uw hulp op een rijtje gezet. Vandaag: van 60 naar 51.

60. Wim Lybaert

Op de oorkonde van 'Slimste Mens Ter Wereld' maakt hij geen kans meer, maar Erik Van Looy speldde Wim Lybaert (50) al snel een nieuwe titel op: die van liefste mens ter wereld, naast natuurmens, klimaatliefhebber, en dit jaar ook chauffeur van zijn eigen aftandse maar opgekalefaterde bus 'De Columbus'. In het gelijknamige programma tufte Lybaert door Europa met bekende Vlamingen - denk: Hilde Crevits, Wouter Deprez, Marleen Merckx - met 50 kilometer per uur. En dus werden de gasten gedwongen de rempedaal van het leven in te duwen. Daarvoor had hij "de weide ingepakt en in een bus gestoken". Uit een kauwgomballenautomaat draaide zijn gast de eindbestemming, maar net zoals Christoffel Columbus kwam die soms niet overeen met waar ze uiteindelijk terechtkwamen. Een tweede seizoen ligt op de plank.

59. Willy Naessens

Willy Naessens (79), de selfmade man die op bijna alle Vlaamse industrieterreinen bedrijfshallen heeft gebouwd en zwembaden heeft geplaatst in duizenden verkavelingstuinen, trouwde in juli met Marie-Jeanne (67), de secretaresse die vijftig jaar geleden zijn maîtresse werd en later ook zijn officiële vriendin. Hun merkwaardige verhaal - de eerste vrouw van Naessens wist van de buitenechtelijke relatie maar tolereerde die - sprak nog meer tot de verbeelding dan hun gigantische bruidsfeest. Het duurde vier dagen en er waren in totaal meer dan 3.000 genodigden. "Een dankfeest voor alle vrienden, klanten en werknemers die ons geluk mogelijk hebben gemaakt", noemde Naessens het. Cadeaus wilde het koppel niet. De gasten konden storten op de rekening van de Koning Boudewijnstichting. Dat bracht 125.000 euro op.

58. Marc Coucke

Marc Coucke (53) is een beetje een illusionist: volgens het Amerikaanse Perrigo - dat Omega Pharma van hem heeft gekocht - goochelt hij met cijfers en dus eist het via de rechtbank 1,9 miljard euro van hem. Volgens zijn fans verandert bijna alles wat hij aanraakt in goud. En niemand kan ontkennen dat de zakenman met showbizzbloed al eens een konijn uit een hoed tovert. Het grootste konijn kwam eind vorig jaar tevoorschijn: Coucke kocht Anderlecht. In maart mocht hij paars-wit echt besturen en op zakelijk vlak boekte hij meteen succes: de club draait voor het eerst in jaren bijna break-even. Op sportief vlak was er geen aanleiding tot polonaise. Anderlecht speelde naar het evenbeeld van Couckes coiffure: slordig en zonder glans, en gooide zelfs z'n trainer buiten. Redenen om zijn carnavaleske zelve te zijn, had Coucke ook bij de Pro League niet. Hij werd voorzitter in juni en in oktober kwam aan het licht hoe gevaarlijk afhankelijk clubs geworden zijn van makelaars.

57. Hilde Crevits

In Torhout werd ze geklopt door haar waarnemend burgemeester, maar in de poppolls komt geen enkele CD&V'er voorbij onderwijsminister Hilde Crevits (51). Meer dan ooit is ze de troef van de christendemocraten, en daardoor loopt ze ook in het vizier van

N-VA. De onophoudelijke tackles van haar coalitiepartner doen Crevits steigeren. Maar daag haar uit, trap op haar lange tenen en je ziet de West-Vlaamse op haar best: met ogen als vuurpijlen en een verbale power waar een stamelende Kris Peeters alleen van kan dromen. Die eigenschap zal haar nog van pas komen als ze het voorzittersstokje overneemt van Wouter Beke.

56. Kristof Calvo

De stem van de oppositie? Dan wordt vaak richting Kristof Calvo gekeken. Dat was in 2018 niet anders. Immer opgewonden over het "grote onrecht door rechts". Bij voorkeur richt hij zijn pijlen op N-VA, de natuurlijke politieke vijand. Een 'king of hearts' zal Kristof Calvo niet snel worden. Daar is hij ook niet echt op uit. Het hart van Calvo klopt voor de politiek pur sang. 'Leve politiek' is dan ook de titel van zijn nieuwe boek dit jaar. Hij is gek op het politieke spel, waarin hij een vinnige rol vertolkt. En maar goed ook. Politiek is geen stiel voor blozende maagden, herhaalt hij meer dan eens. Dat Kristof Calvo zijn scherpe randjes maar behoudt. Ook als hij er in 2019 in slaagt om niet langer aan de zijlijn, maar op het middenveld te staan.

55. Lynn van Royen

Haar bekroning tot 'beste actrice' op 11 december had Lynn Van Royen niet eens nodig om deze top 100 te halen - de stemmen waren toen al geteld. Met eerder al opgemerkte passages in onder andere 'Beau Séjour' en 'Tabula Rasa', een hoofdrol in de Europese serie 'The Team' en de aankondiging dat er binnenkort een eerste langspeelfilm is, heeft de Aalsterse zich in 2018 weten op te werken tot de fine fleur van het acteursgild. In de marge opende ze met haar vriend óók nog een kunstgalerij en bracht ze een boek uit, dat onder de noemer #kleingelukske 150 dingen bundelt waar ze vrolijk van wordt. Wedden dat dit er ook één is?

54. Peter D'Hondt

24 jaar lang al is hij politierechter. Dat heeft van Peter D'Hondt de meest bekende rechter van het land gemaakt, maar lang niet de populairste. Niet dat het D'Hondt iets kan schelen. Dit jaar sprak hij zelfs een van de zwaarste straffen ooit uit voor een hardleerse verkeersovertreder: 7,5 jaar cel, 50 jaar rijverbod en meer dan 60.000 euro boete. Consequent is hij daarentegen wel: sinds hij politierechter is, heeft D'Hondt nog nooit een verkeersboete in de bus gekregen.

53. Naya

Er was eens, héél lang geleden, een huiveringwekkend beest. Een kolossaal dier, met vlijmscherpe tanden, ijzersterke klauwen, alziende ogen, een vreselijke honger en een oorverdovend gehuil. De mensen hadden schrik, maar dat was nergens voor nodig. De wolf was wel boos, maar kreeg altijd op zijn doos. Zeven geitjes, drie biggetjes en zelfs een klein meisje met haar oude grootmoeder waren dat dier telkens te slim af. Met de staart tussen de benen droop het af. Maar na jaren van bezinning in het verre noorden en oosten, is de wolf weer terug. Naya leeft sinds deze zomer in de Limburgse bossen en ze doet daar geen vlieg kwaad. Schaapjes soms wel, maar iedereen moet eten, toch? Er zijn zelfs vlinders die tegenwoordig gewoon in de buik van de wolf durven te fladderen. August, zo heet het mannetje dat zopas bij Naya kwam wonen. Welkom, welpjes. En leef nog lang en gelukkig!

52. Greg van Avermaet

Oh, wat stond hij er goed mee. Greg Van Avermaet (33) blonk op 9 juli in het geel van de Tour de France. Hij blonk ook op 10 juli, 11 juli, 12 juli, 13 juli, 14 juli en 15 juli - al was hij die dag een beetje zuur, omdat hij in zijn gele trui in de spurt voor de ritzege in de kasseienetappe naar Roubaix geklopt werd door de Duitser John Degenkolb. Op 16 juli was het rustdag en de dag nadien trok het peloton de Alpen in. Maar wie stond er op het einde van een gewéldige etappe naar Le Grand-Bornand alwéér te blinken in het geel? Juist: Greg Van Avermaet. Op 17 juli - zijn achtste etappe als leider in de grootste wielerwedstrijd ter wereld - was zijn gele droom halfweg de Col du Pré voorbij. Maar welke wielerliefhebber maalde daarom?

51. Christoff

Vorig jaar dacht zijn - toen nog - date dat Christoff (42) eigenlijk een klerenwinkel uitbaatte, enkele maanden geleden vroeg de onbetwiste schlagerkoning vriend Ritchie (27) ten huwelijk voor de ogen van 12 miljoen kijkers. Tijdens een groot optreden in Dortmund ging hij op één knie zitten. "Ik wou u zeggen en u laten zien - iedereen graag laten zien - hoe graag ik u zie. En daarom stel ik de belangrijkste vraag uit mijn leven." Een vraag die hij eerst besproken had met de helderziende die hem altijd met raad bijstaat. Rita zei ja, Ritchie zei ja, de Duitsers joelden - zoals steeds als ze Christoff zien. Dacht u dat hij groot was in Vlaanderen, dan moet u eens de oostgrens oversteken. Samen met Jan Smit en Florian Silbereisen vullen ze als KLUBBB3 vlotjes zalen van 10.000 man. Of zoals ze het zelf kwelen: Wir sind mehr, immer mehr, wir sind Schlager!

Tel mee met ons af: