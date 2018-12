De 100 Belgen van 2018: van 50 naar 41

Welke 100 Belgen hebben het afgelopen jaar op u het meeste indruk gemaakt? VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws hebben ze met uw hulp op een rijtje gezet. Vandaag: van 50 naar 41.

50 Temptation Tim

Omdat we u niet willen vervelen met de opeenvolging van vrouwennamen die zijn liefdesleven dit jaar kleurden - eerlijk gezegd omdat we het ook niet kunnen bijhouden - frissen we liever uw geheugen op met de quotes die Tim Wauters (31) tot 'Timtation' maakten in 'Temptation Island'.

"Huisje, tuintje, kindje." Verliefd tegen Deborah, zijn oorspronkelijke lief

"Ik ga niet één bloempje plukken hier, terwijl ik thuis een mooi boeket heb."

"Ik weet dat ik niet in de fout ga. En er komt een ring bij het laatste kampvuur. Ja, ik ga trouwen na 'Temptation'!"

"Klimop is een plant en die wurmt zich overal tussen."

"Er komt geen trouw aan het einde van 'Temptation'. Sowieso niet."

"Ik ben momenteel verliefd op jou."

49 Bart Somers

Als één man op een schild wordt gehesen bij Open Vld, dan wel Bart Somers (54). Las u voor 14 oktober één interview met een liberaal waarin niet naar het 'Somers-model' werd verwezen? De partij heeft gelijk, natuurlijk. 'De Beste Burgemeester ter Wereld' transformeerde het verbitterde Mechelen tot een stad waar 138 nationaliteiten in peis en vree samenleven en waar het mooi flaneren is. Zijn stadslijst met Groen plukte er op 14 oktober nog maar eens de vruchten van: blauw-groen haalde een absolute meerderheid. Maar er hangt een klein weerhaakje aan die uitslag. Groen veroverde dertien zetels, Open Vld tien. Of zoals een burgemeester uit een buurgemeente het verwoordde: Groen is op sommige plekken een koekoeksjong, dat de eieren van andere vogels uit het nest duwt.

48 Dieter Coppens

Laten we even een moment van stilte inlassen voor de naasten van Dieter Coppens (40). Zeldzame kikkers bestudeert hij liever met een evolutiebioloog dan met zijn eigen kinderen, lepeltje-lepeltje ligt hij vaker met een man met down dan met zijn eigen vrouw. Hij beleeft op tv de meest uiteenlopende avonturen, zolang ze zich maar niet te dicht bij huis afspelen - ook dat komt er nog eens bij voor mevrouw Coppens. Maar ach, het was het waard: 'Down the road' gaf honderdduizenden Vlamingen een warmer gevoel dan gelijk welk fleecedekentje ooit zal kunnen. Ouders van kinderen met het syndroom van Down lieten weten dat hun zoon of dochter na het roadtripprogramma plots helemaal anders bekeken wordt. Niet langer als een mongooltje, wel als een mens met een eigen identiteit, eigen talenten. Hulde aan Dieter Coppens.

47 Maithili Vanhille

Zo hard je vooruit wil, zo hard kan het leven zijn. Maithili Vanhille was bekend in Vlaanderen. Het meisje was 11 jaar toen ze in 2016 een hersenstamtumor kreeg en de artsen haar nog 3 tot 9 maanden gaven. Een experimentele behandeling in Mexico, waarover nog steeds geen consensus is, kon dat leven nog bijna twee jaar rekken. Dertien keer ondernam ze de reis. Maar hoe meer de tijd verstreek, hoe vermoeider Maithili werd. Haar ouders en broer ook. In juni zei het meisje: nog één keer trek ik naar de andere kant van de wereld, voor mijn leven. Uiteindelijk koos Maithili, 13 jaar, er zelf voor om de behandeling te stoppen. Haar lichaam kon niet meer. Toch maakte ze plannen: ze wilde nog naar Spanje reizen, en in september opnieuw naar school. De ziekte haalde haar in. Op 1 augustus stierf Maithili. Na haar dood werd haar tumor gedoneerd aan de wetenschap.

46 Jan Jambon

Van onvervalste flamingant naar bejubeld bestuurder van België. Het kan verkeren. Nadat N-VA haar droomregering verliet, werden er hele boeketten geworpen naar voormalig vicepremier Jan Jambon (58). Vriend en vijand zijn het roerend eens: Wat. Een. Bestuurder. Uiterst loyaal, vindt Michel. Goed beleid, zegt De Crem. Niet rancuneus, looft De Croo. Onvervangbaar, grapt Peeters. Michel I est mort, leve Jambon I. Zijn partij zet hem op de trein naar het Martelarenplein. Hij heeft de envergure - om Ben Weyts te parafraseren - om een uitmuntende minister-president te worden. Met Jambon aan het Vlaamse roer moét de Vlaming wel kijken naar wat er onder de glazen stolp op de Leuvenseweg gebeurt. En de rest van de wereld ook. Jambon geeft ook schoorvoetend toe: minister-president is toch wel het mooiste ambt voor een Vlaams-nationalist. De Vlaamse race moet nog gereden worden, maar N-VA maakt zich weinig zorgen. Maar hoe hard zal N-VA haar leeuw daar laten klauwen?

45 De VAR

2018 was het jaar van de Rode Duivels en dat schitterende WK in Rusland, Club Brugge kampioen en KV Mechelen gedegradeerd, de Red Flames op het EK, Operatie Propere Handen. Maar 2018 was ook het jaar van de VAR - de video assistant referee. "Ook de videoref is een mens. En mensen maken fouten."

44 Romelo Lukaku

De fluitconcerten waarop Belgische fans hem zo vaak hebben getrakteerd, zitten Romelu Lukaku (25) als tinnitus in de oren: een geluid dat nooit verdwijnt en soms zelfs oorverdovend hard klinkt. Daarom zegt hij dat hij nog hooguit twee jaar voor de Rode Duivels voetbalt, ook al werd hij deze zomer tijdens het WK als een nationale held gevierd. Dat was zalf op de wonde, maar genezen is ze nog niet. Vertrouwen is sneller geschonden dan hersteld en pijn blijft meestal langer hangen dan plezier. Hoe hard Lukaku ook werkt, hoe vaak hij ook scoort, hoe gestaag hij ook beter wordt, hij weet dat zijn krediet snel op kan zijn. Twijfel over zijn kwaliteiten blijft hem achtervolgen als zijn eigen schaduw. Nu ook in Engeland. Hij deemsterde weg in het vierkant draaiende Man United van José Mourinho en de kritiek viel op zijn schouders. Mourinho ligt nu buiten, een nieuwe kans ligt klaar. Lukaku's doel zal onveranderd zijn: een voetballer worden die in een Top 100 als deze niet zou misstaan op nummer één.

43 Angéle

Brol. Daar, we hebben het gezegd. Het zou de kortste recensie van een debuutalbum ooit kunnen zijn, maar Angèle (23) koos gewoon zelf voor die ietwat aparte naam voor haar eerste album - omdat het haar met een glimlach aan dit land doet denken. Al een jaar komt de zangeres uit de Brusselse Rand op de radio met hits als 'La loi de Murphy' en 'Je veux tes yeux'. En we mogen nog zo hard oefenen, niemand krijgt het op z'n Frans met dezelfde mix van schwung en nonchalance gezongen als zij. Op haar paspoort staat 'Angèle Van Laeken', en dat maakt de zangeres de zus van rapper Roméo Elvis, met wie ze 'Tout Oublier' opnam. De 'Brol Tour' bracht haar langs Werchter, Couleur Café, Dour, twee uitverkochte AB's en in het voorjaar staat Angèle in - sorry, een uitverkocht - Vorst Nationaal. Laten we toch al spellend de nadruk leggen op haar leeftijd: drie-en-twin-tig. Zo jong, zo blond, en verre van brol!

42 Mo Ridouani

Na nieuwjaar neemt Mohamed Ridouani (39) officieel de Leuvense fakkel over van Louis Tobback. 'Mo' voor de vrienden (en voor de pers) werd op 14 oktober verkozen als eerste allochtone burgemeester van een centrumstad. Hij redt zo nog een paar meubelen van sp.a-voorzitter John Crombez, die rode burcht na rode burcht zag afbrokkelen. Mo haalde meer dan 10.000 voorkeursstemmen, meer dan politieke vader Louis Tobback zes jaar eerder. Nochtans verloor zijn partij 5% in de Dijlestad, maar daar praat niemand nog over. Genoeg andere katjes te geselen, daar op de Grasmarkt.

41 Lieven Scheire

T-shirts met ludieke opschriften, woordgrapjes of onnozele prentjes: als u in de 21ste eeuw geboren bent, mag u ze in alle vrijheid dragen. Als volwassen man of vrouw doet u zoiets niet. Punt. Tenzij u aan het plamuren bent. Of aan het wieden. Of Lieven Scheire (37) heet. De man die van 'nerd' een troetelnaam maakte, liet zijn shirts met 'Esterierwifi?' en 'This is my clone' dit jaar zowel op VRT als VTM zien, nadat hij eerder ook het mooie weer bij VIER had gemaakt. Beperkte de zenderslet - zijn eigen woorden - zich in 'Kan iedereen nog volgen?' en 'Het lichaam van Coppens' nog tot weetjesschap, dan maakte hij met 'Team Scheire' een wezenlijk verschil in de levenskwaliteit van vele Vlamingen. De hersenverlamde Lazlo kan weer gamen, de jongdementerende Roland weer zelfstandig leven. Alles samen - eindelijk - goed voor de Wablieft-prijs, als beloning voor het helder uitleggen en toegankelijk maken van wetenschap.

