De 100 Belgen van 2018: van 40 naar 31

Welke 100 Belgen hebben het afgelopen jaar op u het meeste indruk gemaakt? VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws hebben ze met uw hulp op een rijtje gezet. Vandaag: van 40 naar 31.

40 Elise Mertens

Dat we dát nog mogen meemaken na de gloriejaren van Justine en Kim. Begin dit jaar zette tennisminnend Vlaanderen nog eens de wekker. Für Elise. In de halve finale van de Australian Open tenniste Elise Mertens (22) uit Hamont-Achel. En ze deed dat goed. Ook zonder killing forehand of de meest betoverende backhand uit het circuit. Mertens is een beetje Goffin: agressief, foutloos, stabiel. Ook in het hoofd. 5-0 achter in een set? Met 7-5 kan je ook winnen. Ooit prematuurtje, nu vechter voor het leven. Mertens won dit jaar drie tornooien en staat nu 13de op de wereldranglijst. Da's geen ongeluksgetal. Ze gaat stevig door volgend jaar. Tong uit de mond, vuist gebald.

39 Mathias De Clercq

"Voor het eerst in zestig jaar krijgt Gent opnieuw een liberale burgemeester!" Al op verkiezingsavond joelde Mathias De Clercq (36) zichzelf tot burgemeester. Hij was de populairste, maar niet de grootste, en koos voor een rare romance met Mieke Van Hecke (CD&V). Het linkse kartel wilde hem à la limite de sjerp gunnen, maar met CD&V in zee? No way, pure ballast. Het zat lang strop, maar Buffalo-fan De Clercq moet het Gentse motto 'nie neute, nie pleuje' afgerammeld hebben: op 1 januari neemt híj het over van Daniël Termont. Hij maakt zijn droom waar, wreekt en passant bompa Willy én zijn partij kan pronken met nog een blauwe sjerp. CD&V blijft aan boord, want de 'verbinder' wilde niet als verrader aan zijn termijn beginnen. Alleen zorgt een interne afrekening ervoor dat het daar wel op uitdraait. Zo moeilijk het was om de mathematisch overbodige Mieke Van Hecke te lossen, zo vlot werd - de lang niet heilige - schepen Christophe Peeters gelicht. Die voelt naar eigen zeggen de hele wapencollectie van het Gravensteen in zijn rug steken.

38 Jeroen Meus

"Ik ben niet bang om op mijn gezicht te gaan." We willen ze niet te eten geven, de BV's die een loopje met de waarheid nemen wanneer ze die zin uitspreken. Jeroen Meus (40) meende het echt toen hij het eerder dit jaar in deze krant zei. Hij twijfelde even, maar durfde zijn nek uit te steken om Bart De Pauw op te volgen als quizmaster van 'Twee tot de zesde macht'. Alsof de spanning van die opnames in het najaar nog niet volstond, ging zijn 'haute dog'-keten Würst ook nog eens failliet. "Ik heb een fout gemaakt. Een gigantische. En ik sla daar mea culpa voor", biechtte hij in 'De Tijd'. De CEO had zijn plannen voor zaken in Gent en Antwerpen ontvouwd. Meus' buikgevoel zei 'neen', maar toch ging hij akkoord. Nu dan maar weer volle focus op het buikgevoel - dat van hemzelf, maar ook nog steeds dat van u.

37 Rik Torfs

Het was zijn eerste rectorvrije jaar. Maar Rik Torfs (62) verveelt zich geen moment. Hij doceert, wandelt, bekwaamt zich als romanschrijver en schept het grootste genoegen in zijn drie columns per week voor deze krant. "Schrijven voor 'Het Laatste Nieuws': is dat niet het hoogst bereikbare in het leven?" Zelfspot was hem nooit vreemd. "Verder doe ik niet zoveel waardevols. Ik brak dit jaar geen wereldrecord. Ook geen been. Of wacht. Hoeveel dagen heb ik nog?"

36 Andy Peelman

Hij had gezworen om nooit ofte nimmer een manager onder de arm te nemen. Toch deed Andy Peelman (35) het dit jaar, want zijn leven is een "zottekot". Het is al van 1 juni 2017 geleden dat hij zijn echte politie-uniform nog aantrok, sindsdien heeft hij verlof zonder wedde. Niet alleen draaide hij een zoveelste seizoen en film van 'De Buurtpolitie', maar de meest sexy BV - dixit de bezoekers van de Eroticabeurs - kroop ook in de boksring, baatte samen met Marie Verhulst een restaurant uit en kreeg op VTM KIDS zijn eigen kinderprogramma, 'Wakandy'. Als hij niet aangeklampt wordt voor een selfie, dan wel om een pootje van zijn hond. Mechelse herder Barry is haast even populair als zijn baasje en heeft de teefjes tegenwoordig maar voor het uitkiezen.

35 Thibaut Courtois

Niemand draagt het nummer 1 met meer reden dan hij. Thibaut Courtois (26) werd verkozen tot doelman van het WK, hij was de hoogst geplaatste keeper in de verkiezing van de Gouden Bal en een jury van 90 experts van de Internationale Federatie voor Voetbalgeschiedenis en -statistiek uit Zürich riep hem uit tot de beste van 2018. Courtois verhuisde deze zomer voor 35 miljoen euro van Chelsea naar Real Madrid, en daar zat hij voor het eerst sinds lang weer op de bank. Trainer Lopetegui roteerde en liet Keylor Navas - ook één van de besten ter wereld - geregeld spelen. Maar die wil ondertussen al weer weg bij de Galácticos, want sinds coach Solari heeft overgenomen, komt hij niet meer aan de bak. Real doet het niet goed, maar Courtois lijkt gelukkig. In Spanje vond hij zijn twee kinderen terug en ook zijn ex Marta Dominguez, die op zijn minst weer een goeie vriendin is geworden.

34 Martine Tanghe

Veertig jaar was ze dit jaar nieuwsanker, een jubileum waarvoor rijkelijk in de oude doos werd gegraaid. Martine Tanghe, nu 63, bleek ooit het nieuws te hebben gepresenteerd met lang sluik haar en een ruitjeshemd. Daarna in een mouwloze blouse, in een gebreide debardeur, met gigantische epauletten en in een jeansjasje. Kortom, Martine heeft veel modes overleefd, zowel vestimentair als in de journalistiek. Daar heb je als mens veerkracht voor nodig en de kijker is daar dankbaar om: in een wereld die snel verandert, zijn vaste (nieuws)ankers van grote waarde. Ook deze hoge plek in onze top 100 - na een doodnormaal werkjaar - getuigt van appreciatie. Bezorgdheid zelfs, bij momenten. Toen Martines stem door een verkoudheid onlangs wat craquelé vertoonde, wensten veel kijkers haar beterschap via Twitter. De VRT werd bovendien aangemaand tot wat meer zorg en begrip voor de leading lady. Wees maar zuinig op Martine, was de boodschap. Ze moet nog decennia mee.

33 Matteo Simoni

Als Vlaamse Italiaan moest Matteo Simoni (31) ver buiten zijn comfortzone treden voor zijn rol als Marokkaan in 'Patser'. Te ver: het wrong, hij voelde het niet, hij kon het niet. Maar 'Patser'-regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah wilden het wél. Dus vertolkte Simoni Adamo, een cocaïne dealend straatboefje dat opgroeit op het Antwerpse Kiel. Die rol zette hij met zoveel geloofwaardigheid neer dat hij op het filmfestival van Berlijn geselecteerd werd als een 'Shooting Star', één van de tien meest beloftevolle acteurs in Europa. Een eer die ook Matthias Schoenaerts 15 jaar geleden te beurt viel, en kijk naar hem. Er komt zelfs een film aan waarin Simoni in de huid kruipt van pornokoning Dennis Black Magic, en binnenkort mag hij weer gaan 'vegen' in het tweede seizoen van Jan Eelens 'Callboys'.

32 Yves Lampaert

Mocht u het nog niet kennen: skarten is het wielerwoord van het jaar. "Ik heb serieus moeten skarten om mee te kunnen", hijgde Yves Lampaert (27) na Dwars door Vlaanderen. Skarten is proper West-Vlaams voor harken, en in het peloton betekent het zoveel als nét kunnen volgen. Lampaert deed die dag in maart meer dan alleen maar skarten: hij demarreerde en won de semiklassieker. Later in het wielerseizoen deed hij zijn truc nog eens over, door in het Henegouwse Binche Belgisch kampioen te worden. Die prestaties, plus het vertrek van de Nederlander Niki Terpstra - glansrijk winnaar van de E3 Prijs en de Ronde van Vlaanderen - laten Lampaert opschuiven in de hiërarchie van veelwinnaarsploeg QuickStep. Benieuwd of 'Lampie' - in zijn vrije uren te vinden op de tractor van zijn ouders - zijn zwart-geel-rode trui in de échte topklassiekers op het podium kan showen.

31 Alex Agnew

Een goede raad van onze populairste komiek Alex Agnew (46), die zeker met de feestdagen in aantocht weleens bruikbaar kan zijn: 'Be careful what you wish for'. Het is de titel van zijn nieuwe show, waarmee hij volgend jaar opnieuw Sportpaleizen zal vullen. "Ik vloekte al jaren dat ik bij negen was gestopt. Dat kan mijn grote ego niet verdragen. Dat moet een tien zijn", zo legde Agnew uit waarom die show er moést komen. Maar niet alleen het ego van de brulboei speelde op. Het #MeToo-debat, feminisme, transgenders: Agnew kan simpelweg niet stilzwijgend onze samenleving aanschouwen. "Het Beyoncé-feminisme? Ik schud met mijn kont en power to the women. En ondertussen gaat het alleen over Beyoncé zelf, hoeveel platen ze verkoopt en hoeveel likes ze krijgt. Dikke zever!" Hij is terug, de king of comedy.

