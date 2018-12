De 100 Belgen van 2018: van 20 naar 11

Welke 100 Belgen hebben het afgelopen jaar op u het meeste indruk gemaakt? VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws hebben ze met uw hulp op een rijtje gezet. Vandaag: van 20 naar 11.

20 Mathias en Staf Coppens

Het Lichaam. Daarover bogen de gebroeders Staf (37) en Mathias (40) Coppens zich dit jaar al voor de zesde keer en de lat ging nooit eerder zo hoog. Onderbroekenmodel wilden de twee worden, en daarvoor gunden ze zichzelf twee maanden tijd, bakken soep, rijst, kip en uren training. Onder begeleiding van professoren, diëtisten en sportcoaches kweekten de twee broers een sixpack om u tegen te zeggen. "Niks plezants aan", gaven ze achteraf in koor toe, want de Duvels en porties gemengd moesten eraan. Staf nam de uitdaging zelfs zo serieus dat hij pijlsnel gewicht verloor en ineens zijn gezondheid op het spel stond. Maar het kwam allemaal goed. De twee schitterden in de folder en op de reclamepanelen van Hema. Met wasbordje, en in, jawel, onderbroek.

19 Jean-Marie Dedecker

Een mens is nooit te oud om zijn droom na te jagen. Donald Trump werd president van de VS op zijn 70ste, Geert Bourgeois minister-president van Vlaanderen op zijn 63ste en Jean-Marie Dedecker burgemeester van Middelkerke op 66. Doe er nog een zesje bij en je hebt toepasselijk 'the number of the beast'. Dedecker, die op 14 oktober een waanzinnige score van 44% neerzette met zijn LDD, begint zijn ambtstermijn mogelijk wel met het inslikken van twee beloftes: dat hij nooit nog naar N-VA zou trekken en dat hij nooit nog opnieuw naar Brussel zou pendelen. Maar kijk: veel kans dat de nieuwe zeeburgemeester straks als 'onafhankelijke' de Kamerlijst van N-VA-duwt en vanop die positie over alle andere kandidaten heen springt.

18 Bo Van Spilbeeck

Voor het eerst écht als een vrouw aan de kerstdis. Zou Bo Van Spilbeeck (59) nog een seconde hebben gedacht aan hoe dikwijls ze daar, in haar vorige leven als Boudewijn Van Spilbeeck, naar heeft gesmacht? Amerika mag dan wel Caitlyn Jenner hebben, wij hebben Bo Van Spilbeeck. Haar coming-out in januari was letterlijk een item in 'VTM Nieuws', kijkers kregen hun vertrouwde journalist plots als een zij te horen en te zien. Het hele transitieproces is overigens nieuws gebleven, tot in Japan toe. Onder meer als gevolg van het 'Bo Van Spilbeeck'-effect kreeg het Transgendercentrum van het UZ Gent dit jaar liefst twee keer zo veel aanmeldingen als in 2017. Geen Vlaamse vrouw werd in 2018 méér door de Google-zoekmachine gedraaid dan zij. En dan zit er in februari nog een boek aan te komen. Het communicatieplan achter de coming-out van Van Spilbeeck heeft gewerkt, zoveel is duidelijk.

17 Frances Lefebure

'Make Belgium Great Again'. De titel klonk Amerikaans en megalomaan, maar kijk: met kleine ingrepen hééft Frances Lefebure (30) dit land inderdaad een beetje beter gemaakt. Er circuleren meer drinkbussen (goed voor het milieu). Er werd geleerd hoe je een medemens kan reanimeren (goed voor iedereen, al hebben we het hopelijk nooit nodig). Er kwamen meer orgaandonoren, er kwamen minder irritante middenvakrijders. Normaal worden daar dure en ernstige overheidscampagnes voor ingezet, maar Frances had niet meer nodig dan haar heerlijk naturel om ons een schopje onder de kont te geven dat we nog leuk vonden ook. Dat 2019 nog veel meer Frances brengt, is dan ook goed nieuws: ze heeft onder andere een rol in de veelbelovende VTM-reeks 'Studio Tarara' en er komt een tweede seizoen van 'Make Belgium...' Great job, Frances. Great job.

16 Jill Peeters

Van een snikhete zomer naar een exceptioneel zachte herfst en een veel te droge winter: 2018 was een meteorologisch jaar van extremen. De Vlaamse weermannen en -vrouwen turfden records, bijna week na week. Wetenschappelijk boeiend, maar ook verontrustend, vindt klimaatstrijdster Jill Peeters (43). "De dag dat je me niet meer over het klimaat hoort vertellen, heb ik de hoop opgegeven."

15 Belgian Cats

Als de Cats van huis zijn, is het feest. Op het Europees Kampioenschap in 2017 haalden ze al brons, en het voorbije jaar mochten de vrouwen van coach Philip Mestdagh voor het eerst hun basketbalkunsten tonen op het Wereldkampioenschap. Van de groentjes verwachtte niemand spektakel op het WK. Zonder druk en vanuit een underdogpositie groeiden de Belgian Cats uit tot dé revelatie van het tornooi. Spanje en Frankrijk geklopt en alle harten veroverd met hun verbetenheid, doorzicht en bovenal: teamspirit. Met de onbetaalbare ervaring van Ann Wauters op haar 37ste, match na match topprestaties van Emma 'MVP' Meesseman en speerpunten als Kim Mestdagh en Julie Alleman bereikten de Belgen de halve finales tegen de favoriet en latere winnaar Verenigde Staten. Die waren nog een klasse te sterk, maar de vierde plaats van de Cats is een medaille waard. In Tokio 2020 nog een trapje hoger?

14 Dries Mertens

2018 is het jaar waarin Dries Mertens (31) nog maar eens toonde dat het kleine lachertje vooral een man is die nooit opgeeft. Hij en zijn jeugdliefde Kat Kerkhofs wonnen elkaar terug na een periode van verwijdering, in de Champions League scoorde hij zijn tiende doelpunt en hij trok zijn totaal bij Napoli boven de honderd goals. Er zat evenwicht in zijn leven en in zijn prestaties, hij leek op weg om overal vaste waarde te worden. Ook bij de Rode Duivels, waarmee hij een sterke kwalificatiecampagne had gespeeld. Maar op het WK was hij maar in drie van de zeven wedstrijden titularis en na dat toernooi moest hij bij Napoli weer op de bank starten. Maar zoals hij altijd al heeft gedaan, vocht hij terug en vond hij weer reden om met brede glimlach door het leven en over het plein te stappen. Dat hij keihard kon supporteren voor zijn vrouw, die dit jaar minstens zo vaak op tv te zien was als hij, deed hem alleen maar harder stralen.

13 Stefaan Degand

Dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel, hoe aardedonker het er daar misschien ook uitziet: dat toonde Stefaan Degand (40), in wat zich aankondigde als een aartsmoeilijk jaar. In de zomer van 2017 verloor de acteur zijn vrouw en hun ongeboren kind aan een bacteriële hersenvliesontsteking. Hij bleef ontredderd achter met z'n driejarige dochter, maar zette door en hervond beetje bij beetje z'n geluk. Hij kwam weer op tv, leerde praten over z'n verlies en botste een paar maanden geleden ook pardoes weer op de liefde. De acteur geniet langzaamaan weer van het leven en doet dat met het grootste respect voor z'n overleden vrouw Julie. "Mijn schoon madam", zoals hij nog altijd liefdevol naar haar verwijst.

12 Tom Van Grieken

Uiterst beleefd, strak in het pak en met de glimlach van een tandpastaverkoper. Met Tom Van Grieken (32) aan het roer krabbelde Vlaams Belang, na een nederlaag in 2014, opnieuw recht. Verloren schaapjes kwamen terug naar de stal, waarvan hij het imago zorgvuldig probeerde op te poetsen. Toch lukte zijn vernieuwingsoperatie niet helemaal. Op ancien Filip Dewinter heeft Van Grieken maar weinig vat, als die op de koffie gaat bij de Syrische dictator Assad of zich laat inschakelen door een Chinese spion. Maar zijn eigen lijn weet hij als geen ander te bewaken. Door op het randje te balanceren, maar er nooit - op een jeugdzonde met Zwanworstjes na - echt over te gaan, duwt hij N-VA in de verdediging op rechts. Toen De Wever zich distantieerde van de Facebookcampagne over het VN-migratiepact, nam Vlaams Belang die campagne smalend over met haar eigen logo. "Want het had onze campagne kunnen zijn."

11 Dries Van Langenhove

Een jongerenbeweging. Doet denken aan spelletjes, kampvuur, gitaar en samen op bivak. Het VRT-reportagemagazine 'Pano' trok mee in het spoor van jongerenbeweging Schild & Vrienden. Een groepje jongeren dat zich volgens de welbespraakte frontman/eindbaas Dries Van Langenhove (25) inzet voor een positieve mentaliteitswijziging bij de Vlaamse jeugd, zodat zij fysiek en mentaal weerbare, sociale burgers worden. Nobel streven. Maar de reportage toonde toch een ander gelaat. Linkse manifestaties boycotten leek nog wat onschuldig studentikoos, maar een interne chatbox met daarin duizenden racistische en walgelijke commentaren, een uitgekiend plan om leden op sleutelposities in de samenleving te posteren om ze te verrechtsen en verheerlijking van Hitler, is dat niet. We zagen beelden van gespierde jonge kerels die trainen met vuurwapens. "Voor als de dag van het geweld komt." Schild & Vrienden: een jongerenbeweging of een privémilitie? Het gerecht vraagt het zich sinds de reportage ook af. Van Langenhove niet. Hij speelt de vermoorde onschuld. "Allemaal leugens van de mainstream media."