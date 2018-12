De 100 Belgen van 2018: van 100 naar 91

Welke 100 Belgen hebben het afgelopen jaar op u het meeste indruk gemaakt? VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws hebben ze met uw hulp op een rijtje gezet. Vandaag: van 100 naar 91.

100 ALEXANDER DE CROO

Stem vrouw. Die oproep klonk dit najaar luider en luider. De directietafel van de Nationale Bank: één en al man. De lijsttrekkers van CD&V en Open Vld: weinig vrouw. Maar van wie komen die oproepen doorgaans? Juist, vrouwen. En dat is een struikelblok voor sommige mannen, die ongetwijfeld pro vrouw zijn, maar eens diep zuchten bij het zoveelste appel van Vrouw & Maatschappij. De boodschap blijft niet kleven. Net daarom zijn mannen op de barricades belangrijk. Cherchez la femme? Neen, voor één keer cherchez l'homme. En in België is dat Alexander De Croo. De vicepremier voor Open Vld vervelde in vier jaar tijd van harde liberaal naar vrouwenrechtenactivist. De Croo gaf de strijd voor vrouwenrechten zelfs een hip vernislaagje. 'She decides', heet zijn internationale campagne voor vrouwen. De Croo besliste ook. "She's equal", schreeuwde hij op een hip festival in Johannesburg (foto) begin deze maand. Het publiek scandeerde luid mee en trakteerde hem op een daverend applaus. Het is De Croo van harte gegund.

99 TIESJ BENOOT



De Strade Bianche - de witte wegen - noemen ze het in Toscane. Dat is een dichterlijke overdrijving, want wit waren ze allesbehalve: Tiesj Benoot (24) kwam grijs en grauw over de finish op het pompeuze Piazzo del Campo in Siena (foto). Zijn moddergezicht leek wel geboetseerd, klaar om in brons gegoten te worden. Maar hij had het 'm geflikt, om de meest heroïsche wielerklassieker - over onverharde wegen door een renaissanceschilderij - in de meest heroïsche weersomstandigheden - sneeuw en regen en bijtende kou - op de meest heroïsche manier - na een indrukwekkende solo - te winnen. Jammer genoeg voor Tiesj bleef hij de rest van het seizoen van meer eer en glorie verstoken, maar de beelden van zijn eerste profzege zijn goed voor de eeuwigheid.

98 JAN SEGERS



Politiek journalist en editorialist van Het Laatste Nieuws. Segers leverde ook dit jaar opnieuw bakken kritiek op de regering-Michel, maar maakte de laatste weken vooral naam door snoeihard uit te halen naar de N-VA. Na de beruchte campagnefilmpjes over het VN-Migratiepact verweet hij de partij de pedalen kwijt te zijn en te verworden zoals elke andere extreem-rechtse partij. Volgens Segers onaantrekkelijk voor de vele Vlamingen die in haar een krachtdadig alternatief zagen voor de jarenlange middelmaat van christendemocraten en liberalen.

97 JORIS RASKIN

Oh, wat was het een bom. Operatie Propere Handen deed het Belgisch voetbal op zijn grondvesten daveren. Malafide makelaars, dubieuze clubbestuurders, frauduleuze constructies, matchfixing in de degradatiestrijd: onderzoeksrechter Joris Raskin (48) tackelde met twee voeten vooruit - terecht. Maar toen kwam de ontnuchtering: advocaat Hans Rieder slaagde erin Raskin te laten wraken. De onderzoeksrechter had twee petjes op: terwijl hij het politieonderzoek leidde, zat hij ook in de licentiecommissie van de Voetbalbond. Gevolg: het Antwerpse Hof van Beroep oordeelde dat Raskin partijdig kon lijken. "Eerst werd hij de hemel in geprezen, nu is hij Kabouter Flop", reageerde een strafpleiter. Als imagokiller kon dat tellen.

96 STIJN CONINX

Met 'Daens', 'Marina', 'Hector' en 'Koko Flanel' had Stijn Coninx (61) zijn sporen als de topper onder de Belgische filmregisseurs al lang verdiend, maar dit jaar zorgde de Limburger toch nog voor een grote primeur. Hij is de eerste regisseur ooit wiens films - 'Niet Schieten' en 'Sinterklaas en de Wakkere Nachten' - tegelijk in de box office van de Vlaamse bioscopen stonden, op nummers 1 én 2. Met 'Niet Schieten' nam Coninx de Bende van Nijvel onder de loep, één van de pijnlijkste trauma's uit onze nationale geschiedenis. In alwéér de rol van zijn leven kroop Jan Decleir in de huid van 'Pètje', grootvader van slachtoffer David Van de Steen. Geen happy end, maar wel veel waardering van Vlaanderen. Bescheiden zoals steeds nam Coninx de lof van het publiek in ontvangst. "Dat vind ik het schoonste compliment, daar doe je het voor als regisseur."

95 GEIKE ARNAERT

Er zijn mensen die naar warme landen emigreren omdat haar nummer 1-hit hen maar blijft enerveren. Maar of u dat oude strandhuis nu spuugzat bent of niet: 'Zoutelande' is een mijlpaal in de Nederlandstalige muziekgeschiedenis geworden. Nog nooit stond een lied zo lang op nummer 1 in de Vlaamse Ultratop. Het staat ook al 60 weken in de ranglijst- nu nog steeds, ja. In het gezelschap van de Nederlanders van BLØF stootte Geike Arnaert (39) met 'Zoutelande' zelfs 'Rood' (Marco Borsato) van de troon als grootste Nederlandstalige hit aller tijden, volgens de Nederlandse Mega Top 50.

Tien jaar na Hooverphonic zette Geike zichzelf zo weer op de muzikale kaart. Bovendien bezorgde ze de horeca van het Zeelandse dorpje ook een topjaar, want iedere dagjestoerist wilde dat fameuze strandhuis weleens zien. Weten zij veel dat het eigenlijk niet echt bestaat.

94 TOM BOONEN



Hij mag dan wel wielrenner af zijn, Tom Boonen blijft zijn stempel op de koers drukken. Altijd spits en snedig, streng maar met compassie, met oog voor detail zoals alleen kampioenen dat kunnen: zo serveert de Bom van Balen u ook in 2019 zijn visie op het peloton in zijn columns in deze krant. En ondertussen amuseert hij zich te pletter in zijn racewagen, in de commentaarcabine van VTM en met zijn tweeling Valentine en Jacqueline (bijna 4).

93 TOM EN WIM VANDEN BERGHE



Als twee mensen zich het voorbije jaar megaverdienstelijk hebben gemaakt, dan wel de broers Tom (41) en Wim Vanden Berghe (48). Want zij ontdekten een nieuwe therapie tegen chemo-resistente kankers. Het kostte hen liefst achttien jaar aan onderzoek in de labo's van de VIB-UGent en UAntwerpen. Maar dit jaar kwam dan eindelijk de doorbraak: de twee broers - van wie de jongste zelf kanker overleefde - konden bij muizen aantonen dat een extract uit de wortels van de Indische waterkers agressieve neuroblastoom-kankercellen kan doen roesten tot ze afsterven. De resultaten werden prompt gepubliceerd in het prestigieuze 'Journal of Clinical Investigation'. En ja, een medicijn is nog niet voor morgen. Er ligt nog veel werk op de plank. Maar als je nieuwe hoop kan geven aan kindjes met neuroblastoom, dan ben je vooral al héél goed bezig.

92 SVEN MARY



De 47-jarige topadvocaat krijgt naar eigen zeggen dezer dagen nogal vaak een opgestoken middenvinger in de file. Dat heeft wellicht meer te maken met zijn nieuwe auto - een Porsche 911 Targa voor de kenners -, maar Mary is voor de meeste Vlamingen toch vooral de advocaat die volksvijand Salah Abdeslam probeerde vrij te pleiten wegens een taalkwestie. Alsof dat nog niet genoeg was, trad hij eind dit jaar op als advocaat van makelaar Karim Meijati in het voetbalschandaal 'Propere Handen', waar hij weinig mooie woorden over had voor het gerecht. Voor de advocaat zelf was 2018 dan weer een jaar van contrasten. Hij verloor zijn grootmoeder die koos voor euthanasie, en dat maakte een diepe indruk.

91 SIDI LARBI CHERKAOUI



Geen schande als u nog steeds over zijn naam struikelt, de 42-jarige Marokkaans-Vlaamse choreograaf doet dat gelukkig niet over zijn voeten - of Beyoncé zou te klagen hebben. De Amerikaanse popster schakelde Cherkaoui, ook artistiek directeur van Ballet Vlaanderen, dit jaar in voor de danspasjes van 'Apeshit'. Voor de videoclip bij het nummer van Beyoncé en manlief Jay-Z werd er twee nachten gedraaid in het Louvre. Denk: heupwiegende danseressen voor Jacques-Louis Davids 'Kroning van Napoleon', stuiptrekkende en wavende dames op de museumtrappen en het topkoppel voor de Mona Lisa. De derde samenwerking van onze landgenoot en de popdiva is best opvallend, want precies tien jaar geleden 'leende' Beyoncé voor haar tour iets te opvallend een aantal passen en opstellingen uit een voorstelling van Cherkaoui. Ach, plooien definitief gladgestreken.