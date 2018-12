De 100 Belgen van 2018: van 10 naar 6

Welke 100 Belgen hebben het afgelopen jaar op u het meeste indruk gemaakt? VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws hebben ze met uw hulp op een rijtje gezet. Vandaag: van 10 naar 6.

10. Gert Verhulst

Gert Verhulst (50) is God niet, maar hij is wel een beetje overal én van hem is tenminste wetenschappelijk bewezen dat hij bestaat. In 2018 was Verhulst kapitein op een boot, ceremoniemeester op de dansvloer, kokshulpje op Njam, de bijzit van Samson en James, theaterproducent van de musical '40-45' en baas van Studio 100. Hoe ouder hij wordt, hoe meer hij doet. En hoe meer hij doet, hoe hoger hij eindigt in deze Top 100.

9. Niels Destadsbader

Zijn zeven nominaties voor de MIA's, binnenkort in februari, zeggen het wel: 2018 was voor Niels Destadsbader een jaar van superlatieven. Vlaanderens lieveling werd dertig en dat vierde hij in grote stijl, door op z'n feestje twee volle Sportpaleizen uit te nodigen. Gedaan met de pensenkermissen, Niels Destadsbader is nu de man van de grote zalen. Dat dankt hij natuurlijk vooral aan zichzelf, maar hopelijk is hij op z'n kerstkaarten toch ook broer en zus Bettens van K's Choice niet vergeten. Van hun hit 'Believe' maakte Niels in 'Liefde voor muziek' dit jaar de verbasterde Vlaamse versie 'Verover mij'. Razend goed of ergerlijk slecht? De Vlaming vond toch vooral het eerste, want het nummer werd een monsterhit en belandde gelijktijdig met vier andere Destadsbader-producten in de Vlaamse Top 50. Daar is maar één woord voor: over-over-over-overwinnaar.

8. Eden Hazard

In het jaar dat Messi en Ronaldo voor het eerst wat van hun pluimen lieten, stak Eden Hazard (27) een heel boeket in zijn gat. Eindelijk werd hij de voetballer die iedereen - hijzelf incluis - al jaren in hem zag: niet alleen een briljante speelvogel en virtuoze technicus, maar ook een efficiënte killer en een sluwe vechter. Hij was dé man naar wie op het WK werd uitgekeken. Die rol maakte hij niet helemáál waar - net als de andere Rode Duivels bleef hij steken toen het er écht toe deed, in de halve finale tegen Frankrijk - maar voordien had hij wel geflitst als een fotograaf aan de rode loper van de Oscar-uitreiking. Tegen Brazilië was hij de meest Braziliaanse van alle spelers op het veld. Tien dribbels deed hij, ze lukten alle tien, een record in de internationale statistieken. Ook bij Chelsea - tien goals en negen assists dit seizoen - blijft hij zichzelf en ons amuseren.

7. Remco Evenepoel

Hij werd Belgisch kampioen met 5 minuten voorsprong - we ronden af, voor het gemak. Daarna werd hij Europees kampioen met 10 minuten voorsprong. Kon het anders dan dat Remco Evenepoel (18) - nooit keek de wereld met grotere verbazing naar een piepjonge wielrenner - zich in september in Innsbruck tot wereldkampioen zou kronen? Geen méns die eraan twijfelde. Tot hij plots, aan de voet van de helling vroeg in de koers waar hij zinnens was aan zijn kenmerkende solo te beginnen, tegen het asfalt smakte. Bloed aan de knie. Een kapotte fiets. De tijd tikte weg. Seconden werden minuten en nóg stond hij daar. Maar toen, op het moment dat iedereen dacht dat het voorbij was, begon hij aan een razende stampede, raapte geloste na geloste op, stoof het peloton voorbij en reed tot bij een ontsnapte Duitser, die even later murw achterbleef. Evenepoel wereldkampioen. Het begin van een sprookje?

6. James Cooke

ADHD heeft van James Cooke (34) een projectiel gemaakt dat alle kanten uitschiet, maar ongeleid kan je hem niet noemen. De man die in geen gareel te houden lijkt en die doet alsof alles vanzelf gaat, won dit jaar 'Dancing with the stars'. Daar is controle, discipline en volharding voor nodig, en nog niet weinig ook. Als copresentator van 'Gert Late Night' bleef Cooke zo veel ontboezemingen ontlokken aan zijn gasten dat sommige ervaren journalisten scheel keken van jaloezie. In zijn interviewbed wordt Cooke een casanova die ongeveer iedereen doet bezwijken. Zoals elke meestercharmeur doet hij dat niet met voorgekauwde zinnetjes of slimme vragen, maar door zichzelf weg te cijferen en over te lopen van interesse en empathie voor de ander. Cooke leek bij zijn start een gimmick, maar is goed op weg om een blijver te worden.