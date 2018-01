David Davidse: “Ik ga ze hard missen”

Televisie-icoon Tante Terry zal gemist worden, en zeker ook door David Davidse, zoon van Nonkel Bob met wie Terry jarenlang een onafscheidelijk duo vormde. “Terry was een stuk van de familie, ik ga haar heel hard missen”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Voor David was Terry altijd deel van zijn leven. “Ik kende haar al van voor ze ‘de tante’ werd, ik heb mijn eerste stapjes in haar tuin gezet”, zegt hij. “Ze was een stuk van de familie, alweer eens tuk van mijn leven dat weg is; De vorige generatie wordt hoe langer hoe dunner.”

"Deel van mijn jeugd weg"

David had de laatste tijd iets minder contact met Terry maar hij is wel verdrietig om haar overlijden. “Het is de gang van het leven, maar ik ga ze missen.” Volgens David was Tante Terry belangrijk voor veel mensen. “Een deel van hun jeugd is nu definitief weg”, zegt hij. “De nonkel en de tante zijn weg.”

David heeft mooie herinneringen aan Tante Terry. “Ik herinner me haar als een deugniet, een plezante madam. Ze heeft me heel hard getroost op bepaalde momenten dat ik het moeilijk had.” David herinnert zich nog hoe Terry haar tachtigste verjaardag vierde. “Ik heb toen samen met haar zoon en schoondochter een surpriseparty georganiseerd bij mij thuis, ze was toen zo verrast dat al haar vrienden er waren. Dat blijft een mooie herinnering.”

