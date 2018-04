Datalek Facebook: mogelijk 60.000 Belgen getroffen

De gegevens van zo'n 87 miljoen Facebookgebruikers, voornamelijk Amerikanen, zijn mogelijk in handen gekomen van onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Dat heeft Facebook in een verklaring laten weten. Eerder werd nog uitgegaan van ongeveer 50 miljoen mensen. Volgens Het Laatste NIeuws zijn er mogelijk ook 60.957 Belgische accounts misbruikt.

"In totaal denken we dat de Facebookdata van tot 87 miljoen gebruikers, vooral in de Verenigde Staten, mogelijk gedeeld werden met Cambridge Analytica", klonk het.

De kwestie leidde de afgelopen weken tot veel ophef over de privacy van Facebookgebruikers. Cambridge Analytica speelde een kwalijke rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Facebook-topman Mark Zuckerberg bood eerder al zijn excuses aan en beloofde beterschap. Het techbedrijf zag ondertussen miljarden dollars van zijn beurswaarde verdampen.

Op 11 april zal Zuckerberg in het Amerikaanse congres getuigen over de rol van de socialenetwerksite in het privacyschandaal.