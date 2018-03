"Damso meest gestreamde Belg"

Rapper Damso is de meest gestreamde Belgische artiest van 2017, dat schrijft De Morgen. Normaal moest de bijhorende Ultratop Streaming Award afgelopen dinsdag uitgereikt worden, maar dat is niet gebeurd. “Met alle commotie die er geweest is, was het een slechte timing”, zegt woordvoerder van Universal Ines De Greef in de krant. De rapper ging normaal het WK-lied voor de Rode Duivels maken, maar kwam in opspraak.

De Belgische artiest met de meeste streams op zijn of haar naam krijgt de Ultratop Streaming Award overhandigd. Die prijs wordt normaal gezien uitgereikt tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers van de muziekindustrie in België. Maar afgelopen dinsdag werd er geen prijs uitgereikt.

“Prijs later overhandigd”

De krant De Morgen vernam uit goede bron dat de award naar Damso gaat. Maar vorige week raakte de Brusselse rapper in het oog van de storm terecht. Omwille van de slechte timing, zou hij de award niet gekregen hebben. Toch wil noch Ultratop noch Belgian Entertainment Association (BEA) aan De Morgen bevestigen dat Damso als winnaar uit de bus kwam. “De prijs zal later nog gegeven worden, maar de desbetreffende artiest kon zich niet vrijmaken”, kinkt het bij Ultratop.

Geen WK-lied

De Brusselse rapper was de uitverkorene om het Belgische WK-lied te zingen. De man kwam in opspraak omdat zijn liedjesteksten aanstootgevend zijn. De hetze over rapper Damso was ontstaan nadat de Vrouwenraad een open brief had geschreven aan de sponsors aan de Rode Duivels. De Vrouwenraad ergerde zich aan de expliciete teksten van de rapper, die volgens de raad bol zouden staan van "afkeer, minachting en verbaal geweld tegenover vrouwen". De Voetbalbond nam uiteindelijk afstand van de rapper, waardoor er nu geen WK-lied komt./p>

Beeld: YouTube

