Damso bedankt voor de promo na rel

De Brusselse rapper Damso heeft op Twitter gereageerd op de heisa die ontstond nadat bekend raakte dat hij het WK-lied voor de Rode Duivels mocht schrijven. Geen excuses of begrip voor de beslissing van de Voetbalbond, integendeel. "Deze promo is exact wat ik nodig had voor mijn nieuwe album", reageert de rapper ironisch.

"Ik weet niet wat zeggen, ik vind geen woorden... dit is ongelooflijk sympathiek", schrijft Damso. "Ik kus jullie innig op de plaats waar het deugd doet. Jullie graag geziene Damso."

(Lees verder onder de tweet)

Voetbalbond bezwijkt

Nadat de Belgische voetbalbond bekend maakte dat Damso het WK-lied mocht schrijven, kwam er heel wat kritiek, vooral vanuit de Vrouwenraad. Columniste Mia Doornaert riep in een opiniestuk op om de samenwerking stop te zetten, omdat Damso in zijn teksten zeer vrouwonvriendelijk was.

Nadat AB InBev en Proximus, twee grote sponsors, ook aandrongen om de samenwerking stop te zetten, bezweek de Belgische voetbalbond en werd Damso aan de kant geschoven.

Of er nu nog een WK-lied komt is niet duidelijk. Q-dj Vincent Fierens blijft alvast niet bij de pakken zitten en wil er eigenhandig nog voor zorgen dat er een WK-lied komt

