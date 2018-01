Daarom stopt Elton John met optreden

De Britse rocker Elton John (70) stopt met optreden voor zijn zoons. “Ik zie ze te weinig”, klinkt het in een exclusief interview met Entertainment Tonight. “Ik houd van mijn kinderen, maar ik vind het vreselijk om steeds van ze weg te zijn.”

“Toen Zachary (7) en Elijah (5) nog kleiner waren, namen mijn echtgenoot (David Furnish) en ik ze overal mee naartoe", vertelt hij. "Maar nu is er school en schema’s en dan stel je jezelf de vraag of je nog zin hebt om 120 shows per jaar te doen. Niet dus. Mijn jongens overtreffen alles wat ik meegemaakt heb in mijn loopbaan.”

De 70-jarige artiest maakte gisteren bekend dat hij nog maar een keer op tournee zou gaan, daarna stopt hij met optreden. "Afgezien van een laatste tournee, ga ik niet meer touren", zei de zanger/pianist in New York. Die wereldtournee start in september en zal drie jaar duren. De 'Farewell, Yellow Brick Road' tour zal 300 keer halt houden, waaronder op 23 mei 2019 in het Antwerpse Sportpaleis. De ticketverkoop hiervoor start op 9 februari.