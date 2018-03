Daarom geen gifjes meer op Instagram

Sinds een tijdje kan je op Instagram en Snapchat gebruik maken van gifjes door de Giphy-functie. Maar gebruikers hebben mogelijk al gemerkt dat de functie niet langer beschikbaar is. Dat komt omdat er een racistische gif is opgedoken in de zoekresultaten.

Via de Giphy-functie kunnen gebruikers gifjes uit het systeem gebruiken in eigen filmpjes, foto's en verhalen. Maar de laatste dagen duikt er een racistische gif op. Die suggeert dat zwarte mensen verantwoordelijk zijn voor miljoenen doden en misdaden. Dat nummer blijft in het bewegende plaatje stijgen, omdat een aap aan een slinger draait.

De gif verscheen zowel op Instagram als op Snapchat, waarna de functie in de apps werd uitgeschakeld. "Toen we op de hoogte werden gesteld, hebben we het gifje verwijderd en is Giphy uitgeschakeld zodat er naar gekeken kan worden", klinkt het bij Snapchat.

Ook op Instagram werd de functie tijdelijk uitgeschakeld. Het is niet duidelijk wanneer de functie weer terugkeert.