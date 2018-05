Vandaag is D-Day voor Sennek, de Belgische hoop op het Eurovisiesongfestival dit jaar. De 28-jarige Leuvense brengt in Lissabon (Portugal) haar zelfgeschreven nummer 'A Matter of Time' in de eerste halve finale van de liedjeswedstrijd. De verwachtingen zijn hoog, maar de bookmakers, die oorspronkelijk laaiend enthousiast waren, zien het steeds minder zitten met Sennek.

Een vierde plaats voor Loïc Nottet in 2015, een tiende plaats voor Laura Tesoro in 2016 en een vierde plaats voor Blanche vorig jaar: België vertoefde de afgelopen jaren telkens in de top tien van het festival en dat creëert verwachtingen. Dat beseft ook Sennek, die eigenlijk Laura Groeseneken heet. Eurovisiesongminnend België verwacht niet minder dan een plaatsje in de finale zaterdag.

Bookmakers

De bookmakers schatten Sennek oorspronkelijk hoog in, maar de afgelopen dagen zakte Sennek weg naar een veertiende plaats bij de "bookies". Dat heeft te maken met haar liveoptreden voor een eurosongpubliek in Israël twee weken geleden, waar het refrein de mist inging. Maar ook de concurrentie in de eerste halve finale wordt bepalend. Enkele topfavorieten zoals Israël, Estland en Cyprus werden in onze groep ingedeeld.

Transparante jurk

In de eerste halve finale vanavond treden negentien landen aan. Sennek treedt als vierde aan. Ze zal dat doen in een zwarte transparante jurk van de Belgische ontwerpster Veronique Branquinho, waarvan niet iedereen fan is. Maar Laura liet al weten dat ze - in tegenstelling tot Blanche vorig jaar - niet op het laatste moment zal wisselen van outfit.

Dat vandaag D-Day is voor Sennek, is trouwens maar de halve waarheid: vanavond geven enkel de kijkers nog punten. De professionele jury heeft dat gisteren al gedaan. De punten van de jury en van de kijkers tellen telkens voor de helft.

Twee halve finales

Aan de tweede halve finale donderdag nemen achttien landen deel. Van elke halve finale gaan er tien door naar de finale.

De andere zes landen - gastland Portugal en de landen van de Grote Vijf (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) - staan al zeker in de finale van zaterdag 12 mei.

Vorig jaar won de Portugees Salvador Sobral het Eurovisiesongfestival met het nummer "Amar pelos dois'.