Conchita Wurst is hiv-positief

De Oostenrijkse Cunchita Wurst heeft hiv. Dat maakte haar alter-ego Tom Neuwirth bekend op Instagram. Neuwirth zegt verplicht te zijn geweest om het nieuws naar buiten te brengen door bedreigingen van een ex-vriend.



"Ik ben al vele jaren hiv-positief", schrijft Wurst. "Eigenlijk is dit niet relevant voor het grote publiek, maar een ex-vriend heeft ermee gedreigd om deze privé-informatie te onthullen. Ik zal nooit iemand het recht geven om mij bang te maken en mijn leven zo te beïnvloeden." Neuwirth zegt dat hij behandeld wordt sinds hij de diagnose kreeg.

Moed geven

Jarenlang bevond Wurst zich onder de drempel waarop het virus detecteerbaar wordt en om die reden kon hij het virus niet overdragen. "Ik hoop dat ik anderen moed kan geven", zegt Wurst. "En dat het een nieuwe stap is tegen de stigmatisering van mensen die besmet raakten met hiv door hun eigen of andermans gedrag." Wurst won het Eurovisiesongfestival in 2014 met het lied 'Rise like a phoenix'.