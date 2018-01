Comédienne Lies Lefever (37) overleden

De halfblinde comédienne en cabaretière Lies Lefever (37) is afgelopen nacht overleden in haar woning in Asse. Haar echtgenoot vond haar in de keuken. Alles wijst erop dat het om een ongeluk gaat. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS.

Lefever laat haar man en twee kinderen achter. Ze werd vooral bekend nadat ze het voorprogramma van de zaalshows van Philippe Geubels verzorgde. Volgende maand zou ze 38 jaar worden.

Ze is overleden nadat ze gevallen is in de keuken, zegt het parket. Alles wijst op een ongeluk. De wetsdokter doet vandaag nog een onderzoek.

Stoppen met comedy

In november vorig jaar zei ze in een interview met de Gazet van Antwerpen nog dat ze voorlopig wilde stoppen met comedy omdat ze meer tijd met haar kinderen wilde.

Beerput

Lefever werd geboren in Rwanda. In het kleine dorpje Nyamasheke vonden bouwvakkers haar in februari 1980 in een beerput. "Mijn leven begon tussen de pis en kak en wormen. Het was vuiler dan een beerput. Het was een open toilet waar alleen cholerapatiënten hun gevoeg mochten doen", vertelt ze in 'Heylen en de Herkomst', waarmee ze terugkeerde naar haar geboorteland.