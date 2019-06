Collega's eren Yasmine met een concert

Komende dinsdag zal het 10 jaar geleden zijn dat zangeres en presentatrice Yasmine zelf uit het leven stapte. Ze was toen 37 jaar.Gisterenavond brachten verschillende artiesten in Antwerpen een eerbetoon aan haar, met eigen versies van haar liedjes en met andere songs die hen aan Yasmine doen denken. VTM NIEUWS was al aanwezig op de repetitie.

Onder meer Pieter Embrechts, Slongs Dievanongs, Axl Peleman en Stef Kamil Carlens waren erbij en hadden niets dan lovende woorden voor Hilde Rens, beter bekend als Yasmine.