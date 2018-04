Coely en David Guetta naar Tomorrowland

Tomorrowland heeft een lijstje nieuwe namen bekendgemaakt voor zijn veertiende editie, van 20 tot 22 en van 27 tot 29 juli in De Schorre in Boom. Met onder meer David Guetta en Afrojack gaat het om enkele oude bekenden van het dancefestival, maar er zijn ook enkele opvallende, atypische nieuwkomers zoals zangeres Coely en r&b-zanger Craig David. De Britse topacteur Idris Elba, die in zijn vrije tijd house-producer is, komt eveneens plaatjes draaien.

Andere nieuwe namen voor Tomorrowland 2018 zijn onder meer Benny Benassi, Laidback Luke, Tiga en Pendulum (dj set). Eerder werden al grote namen als Hardwell, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Dua Lipa, Underworld en Netsky bekendgemaakt. Zij komen minstens een van de twee festivalweekends langs. Het thema van dit jaar, waarmee de podia worden ingekleed, is 'The Story of Planaxis'.

Bringing you massive energy and vibes, please welcome these great artists. New names will be announced soon. pic.twitter.com/FxBjbhGACb — Tomorrowland (@tomorrowland) 5 april 2018

Alle 400.000 tickets zijn intussen al een tijdje de deur uit, inclusief de Global Journey pakketten.