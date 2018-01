Chris Lomme: "Flirten met vrouwen moet kunnen"

De Vlaamse actrice Chris Lomme zegt dat er niets mis is met flirten met vrouwen. Vrouwen flirten en lokken zelf uit, vindt ze, en wie dat niet wil, moet het dan ook niet zoeken. "Loop verdomme niet met je blote tieten rond", zegt Lomme in de ochtendshow van Sven & Anke op radiozender Joe. Ze treedt daarmee de Franse actrice Catherine Deneuve bij die samen met 99 andere vrouwen in een open brief schreef dat er niets mis is met flirten.

Lomme vindt het uiteraard niet aanvaardbaar dat vrouwen misbruikt worden. "Laten we beginnen bij het begin, ik vind dat het goed is dat er over misbruik van vrouwen gesproken wordt. Dit moet aangeklaagd worden, maar dat wil niet zeggen dat heel de maatschappij zo is en dat mannen ook niets meemaken", zegt Lomme.

Als vrouwen het zelf uitlokken, vindt Lomme dat ze geflirt moeten aanvaarden. "Als vrouwen met hun kont bloot lopen, dan is er een soort sensualiteit die vrijkomt. Dan moet je dat aanvaarden. Lokt het niet uit, verdomme. Loopt niet met je blote tieten rond."

IJdelheid “Ik had vroeger veel succes, want ik was wel een mooi meisje", voegt Lomme daaraan toe. "Als je wordt nagefloten, streelt dat natuurlijk je ijdelheid.”

Maar flirten heeft niets met misbruik te maken, vindt Lomme. "In Spanje kan je nageroepen worden met 'guapa' (mooi meisje, red.). Dat vinden wij fijn, dat is een feit. Maar tussen het flirten en neuken is er een verschil. Wij lokken toch ook uit en flirten toch ook. Maar tussen flirten en verplicht neuken, is er een groot verschil. Dat is bij mij nooit gebeurd. Ik geef hem meteen een stamp in zijn kloten", zegt Lomme.

Straffen "Ik vind wel dat mannen moeten gestraft worden als ze te ver gaan. Vrouwen die in bed moeten duiken met iemand omdat ze een job willen, is natuurlijk fout", zegt Lomme. "Tenzij ze het zelf willen, maar dan vind ik het een trut."

Zelf is Chris Lomme nooit seksueel misbruikt zegt ze. "Ik had een goed mechanisme. Ik zei altijd dat ik maagd was."