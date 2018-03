Chipo krijgt alarm in eerste F-16-vlucht

Tijdens je eerste solovlucht met een F-16 meteen een waarschuwing krijgen op je controlepaneel, je zou voor minder in je broek doen. Maar de 27-jarige Chipo houdt het hoofd koel. Vanavond is in de tweede aflevering van 'F-16' te zien hoe de nieuweling in de F-16 zijn machtig toestel opnieuw onder controle probeert te krijgen.

Velen zijn geroepen om F-16 piloot te worden, maar weinigen raken door de keiharde selectie. Ook Chipo heeft er jaren aan gewerkt. “Toen ik vijf was, ging ik al naar airshows. Ik wilde altijd gevechtspiloot worden. Vandaag komt mijn jongensdroom uit”, vertelt hij.

Net omdat het zijn eerste solovlucht is, zijn er die dag voor de opnames van de reeks kleine camera’s geïnstalleerd in Chipo’s cockpit. De vlucht wordt een echte thriller als er plots een alarm afgaat.

