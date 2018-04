Check hier of jouw Facebookgegevens gelekt werden

Zijn jouw persoonlijke Facebookgegevens betrokken in het grote datalek waarvan Cambridge Analytica gebruikmaakte? Dat kan je nu al checken via de link hieronder.

Sinds gisterenavond licht Facebook zijn gebruikers in of hun gegevens al dan niet gelekt werden bij het grote datalek, waarvan Cambridge Analytica gebruikmaakte in de Amerikaanse kiescampagne. Omdat het om circa 87 miljoen besmette gebruikers gaat, en Facebook ook de gebruikers die niet betrokken zijn, wil inlichten, gaat het stap voor stap. Wie dus niet wil wachten tot Facebook je op de hoogte brengt, kan hier al checken of zijn gegevens gelekt werden.

61.000 Belgen

In totaal zouden 87 miljoen gebruikers getroffen zijn. De Europese Commissie meldde vrijdag op basis van info van de sociaalnetwerksite dat onder hen 2,7 miljoen Europeanen zijn. In België zou het om 61.000 mensen gaan.

Getroffen Facebookgebruikers zullen dus uiteindelijk een melding krijgen, die zegt dat de website “This is Your Digital Life” gebruikt is door een of meerdere van hun contacten, waardoor hun gegevens mogelijk aan Cambridge Analytica zijn verkocht. Ook zal Facebook zeggen dat de app ondertussen van het platform is verbannen.

