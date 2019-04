Charmezanger Paul Severs (70) overleden

Charmezanger Paul Severs is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Severs kreeg vorige maand een hartaanval op zijn fiets en raakte sindsdien regelmatig in coma. De carrière van de zanger, bekend van onder meer 'Zeg eens meisje' en 'Geen wonder dat ik ween', duurde meer dan 50 jaar.

Vorige maand kreeg Severs een hartaanval tijdens een fietstocht met een vriend. Hij werd toen met spoed naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht overgebracht. Na enkele dagen in kunstmatige coma werd Severs opnieuw wakker, maar eind vorige week belandde hij opnieuw in coma.

"Vandaag, dinsdag 9 april 2019, is mijn vader, grootvader van Eline en Maxim, broer van 6, eeuwige teamgenoot en enige liefde van mijn moeder, heengegaan. Na ongeveer 4 weken intense strijd heeft Halle/Huizingen, Vlaanderen maar ook België een immer sympathieke en nederige zanger verloren. ", scheef zoon Christophe Severs zondag op Facebook.

Lange carrière

Paul Severs werd geboren op 26 juni 1948 in Hulshout. Op zijn zeventiende werd hij leadzanger bij 'The Criminals', een lokaal bekende groep. Al snel werd hij gescout door een muziekproducent, maar aanvankelijk kwam zijn solocarrière niet op gang. In 1970 kwam dan de echte doorbraak met 'Ik ben verliefd op jou', het nummer stond een half jaar in de hitlijsten.

Daarna volgden nog meer succesnummers, onder meer een nieuwe versie van 'Geen wonder dat ik ween'. Zijn grootste succes kende Severs met 'Zeg eens meisje' in 1991, waarmee hij ook in Wallonië doorbrak. In 2012 werd zijn nummer 'Oh little darling' gebruikt als begintune van de VTM-serie 'Clan'. In 2015 vierde Severs zijn vijftigjarig artiestenjubileum.