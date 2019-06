Chaos op Lommels festival Vestiville: festival wordt afgelast

In Lommel is het driedaagse festival Vestiville afgelast. Verspreid over het hele weekend werden ruim 35.000 bezoekers verwacht maar vanmiddag bleven de deuren dicht en duizenden bezoekers staan al uren aan te schuiven om binnen te kunnen. De burgemeester van Lommel heeft nu beslist dat het festival afgelast wordt. Dat heeft het festival aangekondigd op facebook

Gisteren raakte bekend dat de organisatie geen keuringsverslagen van podia, tribunes en tenten had ingediend. En er was ook een tekort aan veiligheidsmensen. Vandaag kwam het bericht dat de verslagen wel in orde zijn, en is het festivalterrein kleiner werd gemaakt. De bedoeling was dus dat het festival wel door zou gaan maar dat blijkt nu niet het geval.

Toen bekend raakte dat het festival niet door gaat werden duizenden bezoekers boos en begonnen met hun bekers te gooien.

Anderen bestormen de ingang