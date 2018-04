Celebrities eren Martin Luther King

Celebrities hebben een filmpje gedeeld om Martin Luther King te eren. Gisteren was het vijftig jaar geleden dat de burgerrechtenactivist vermoord werd. De Amerikaanse zanger Stevie Wonder heeft daarom, samen met andere bekendheden, een ode gebracht aan de vermoorde politieke leider.

In een filmpje van vijf minuten delen activisten, artiesten, acteurs en politici hun dromen voor de toekomst. 'The dream still lives' (de droom leeft nog), zo heet het filmpje. Er deden zo'n tachtig mensen mee aan het filmpje.

Ook de voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle deden mee aan het filmpje. "Onze droom is een wereld waar we elkaars menselijkheid erkennen", zeggen ze.

Om het filmpje meer onder de aandacht te brengen, heeft Wonder een Twitter-account aangemaakt.

On April 4th, 1968 at 7:05 p.m. central time, Dr. King’s life was cut tragically short. 50 years later a need for his dream to be fulfilled is far greater than ever.

Share your dream & post your own #DreamStillLives video. Spread love...spread hope. pic.twitter.com/51BaCW78GC