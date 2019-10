Cathérine Moerkerke keert terug naar VTM NIEUWS

Ruim zes jaar nadat Cathérine Moerkerke (42) als anker stopte bij ‘VTM Nieuws’ keert ze terug. Ze zal zowel ’s middags als ’s avonds te zien zijn.

De voorbije jaren focuste de journaliste op reportagewerk voor onder meer ‘Telefacts’, en ze maakte voor VTM ook de reeksen ‘CATHéRINE’ en ‘Moerkerke en de mannen’.

“Cathérine heeft de voorbije jaren een erg mooi journalistiek parcours gereden, maar we willen haar nu weer inzetten als nieuwsanker. Freek Braeckman is druk in de weer met repetities voor ‘Beat VTM’ en Birgit Van Mol heeft de handen vol met Rode Neuzen Dag. Dat zorgt voor extra druk op de schema’s van onze nieuwsankers. Cathérine is dus meer dan welkom in ons ankerteam”, zegt hoofdredacteur Klaus Van Isacker.

Moerkerke startte in 2004 bij VTM en presenteerde aanvankelijk het laatavondnieuws. Midden 2006 nam ze ook de presentatie van ‘Telefacts’ over. “Cathérine staat voor straffe journalistiek en heel veel empathie”, zegt Van Isacker. “We werken nu aan onze verhuis naar onze nieuwe studio in Antwerpen. We zullen zien welke plaats zij daar kan innemen.”